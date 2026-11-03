Patrick Stewart salvó 'Green Room' justo cuando su director lo daba todo por perdido: "Es la razón por la que aún hago películas"

Desde que Patrick Stewart nos dejó hace unos días, han sido muchas figuras de la industria cinematográfica que le han querido homenajear a su manera. Con las palabras de sus fans y compañeros ha quedado claro que el icono de 'Star Trek' y 'X-Men' era una persona muy querida, y que Stewart era uno de esos seres rarísimos que siempre estaban dispuestos a ayudar y apoyar a otros cuando más lo necesitan.

Sin él no habría sido posible

Así también lo ha recordado Jeremy Saulnier, el director de 'Green Room', que ha querido rendir su propio pequeño homenaje recordando cómo la película de terror fue posible gracias a la intervención de Patrick Stewart. Estos días se ha celebrado el décimo aniversario de 'Green Room', y durante un evento especial en Los Angeles en el que también promocionaba su nueva película, Saulnier ha querido recalcar que la película ni siquiera se habría podido hacer de no ser por Stewart.

"¿Quién está jodidamente triste de que ayer perdiéramos a Patrick Stewart? Pues yo", aseguró el director. "Había venido aquí para promocionar 'Slayground' sin ninguna vergüenza. Pero, en su lugar, voy a celebrar a Patrick Stewart, porque ni le iba ni le venía hacer esta película, pero decidió hacer lo contrario".

Saulnier recordó cómo la producción de 'Green Room' se estaba hundiendo. Mientras construían los sets y ya estaban en un callejón sin salida, no conseguían encontrar al actor adecuado para Darcy Banker, uno de los personajes claves. Y entonces entró en escena Patrick Stewart.

"Estábamos jodidos, y a punto de cerrar. Y Patrick Stewart apareció de la nada, y expresó su interés en el proyecto", explicó Saulnier. "Fue como un torbellino, una semana después estaba hablando con él por teléfono. Me fui del set pensando... Quizás vamos a tener que romper los escenarios y cancelar toda la película. Y, en su lugar, este tío salió de repente, muy de fuera de nuestras posibilidades, bajó en picado y se tiró de cabeza a nuestra película asquerosa para salvarnos. Y dijo que sí, y le dieron luz verde a la película instantáneamente".

Contar con un nombre como el de Stewart en el reparto automáticamente dio un peso tremendo al proyecto. Un sello de calidad único, con Stewart convirtiéndose en un líder para el resto del reparto y aportando su propio toque y creatividad a sus escenas. Según Saulner, era "un puñetero cielo, un verdadero caballero".

"Pudimos seguir adelante, y le doy las gracias por haber dado ese salto para que 'Green Room' pudiera pasar. Patrick Stewart es la razón por la que aún puedo hacer películas. Nos salvó, demasiado bueno para ser verdad.", aseguró el director.

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