John Goodman culpa del fracaso de 'Digger' a los críticos: "Dolió, los titulares nos mataron antes de estrenarla"

Un mes después de su estreno, ya podemos afirmar que 'Digger' ha sido el gran fracaso del año. Pese a su presupuesto de 180 millones (a los que hay que sumar otros 100 millones de marketing), la película de Tom Cruise solo ha recuperado 49,1 millones en todo el mundo de momento a pesar de la campaña a su favor que ha tenido, con los profesionales de la industria animando al público a ver algo diferente. Y llega el momento de repartir culpas.

No hay que cavar tan hondo

John Goodman lo tiene claro: no es que la película sea demasiado extraña para el público mainstream, o que en última instancia sea fallida, o que el marketing no llamara la atención del público: como ha dicho en Happy Sad Confused, los culpables son los críticos y los titulares que advertían de que 'Digger' no era del gusto general.

La gente estaba hablando. Dolió. Los titulares en plan "Esto hará solo 5 dólares" nos mataron antes de estrenar. Fue una razón para que la gente evitara ir a verla... Pero yo estoy orgulloso de ella. Me lo pasé genial haciéndola, fueron seis meses estupendos de mi vida. Es un gran cambio que va a durar mucho tiempo.

Goodman se muestra consternado por la reacción de la crítica y el público, sobre todo porque, con la edad, se ha hecho más permeable a estas opiniones: "Tristemente, tengo que decir que es así, siendo muy honesto. Antes no lo era tanto. Quizá me estoy volviendo viejo y patético en plan '¡No me pegues otra vez!'. Lo di todo en esta película y mira el resultado. Ahora me da igual, estoy orgulloso de haberla hecho". Ese es el espíritu.

Además, muchos están convencidos de que, con el paso de los años, 'Digger' encontrara su público y se volverá de culto. Goodman, desde luego, está convencido: "Todo lo que he hecho para los Hermanos Coen fue un fracaso inicialmente... Así que, ¿a quién le importa, tío? Aún me preguntan en la calle por 'Barton Fink' y 'El gran Lebowski'". Dicho sea de paso, 'El gran Lebowski' fue un éxito rotundo. Lo de 'Digger' en taquilla va para la historia del cine, pero no como Iñárritu, Cruise y Goodman esperaban.

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