Es, sencillamente, la mejor película de acción del siglo XXI y la tienes en Prime Video en todo su glorioso esplendor

Pocas veces se da el caso donde una película tiene un empaque tan arrollador y magistral que invita a las reacciones hiperbólicas, y luego esas impresiones no sólo se sostienen sino que van a más. Al menos, no pocos tuvimos el impulso de denominar a ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (’Mad Max: Fury Road’) como obra maestra en su momento, y el tiempo sólo nos ha dado aún más la razón.

Sed testigos

Sencillamente, la mejor película del género de acción del siglo XXI, con George Miller haciendo un regreso transgresor a su propia franquicia de ‘Mad Max’. Realizando el importante cambio de Tom Hardy en el rol principal y con Charlize Theron de imponente co-protagonista, esta distópica obra de persecución se puede ver en streaming a través de Prime Video, así como en Apple TV, HBO Max y Movistar Plus.

En la arenosa y post-apocalíptica región del desierto australiano, donde se han organizado comunidades salvajes regidas por tiranos que acumulan los recursos clave como el agua, la gasolina y las balas. Max Rockatansky intenta mantenerse al margen de todo, pero cuando los soldados de la ciudadela lo secuestran y lo fuerzan a ser una “bolsa de sangre” para uno de sus conductores, acabará involucrado en la huida desesperada de un grupo de mujeres que ansía libertad.

Mediante una saturación del color de la imagen, una producción bastante imponente en su recreación de la decadencia y destrucción, un abrazo absoluto de la majadería en la construcción de personajes y cientos de vehículos trastocados y eventualmente destrozados, Miller crea algo casi imposible de creer. Al menos, no ha habido ningún cineasta profesional que haya visto esto y no haya quedado impactado de que algo así sea siquiera posible, o no se esté rodando todavía.

La película es una lección impresionante de cómo estar acelerada todo el rato y nunca perder claridad. La cámara se mueve todo el rato al lugar más interesante de la acción, el montaje lo mantiene todo bien situado para que el ojo no haga sobreesfuerzo, y el espectáculo está diseñado hasta el último milímetro. El despliegue es arrollador, pero sobre todo por cómo todo esta situado en el mejor lugar.

Miller crea así una distopía con ánimo revolucionario, mostrando que la huida constante no salva del desastre y planteando la lucha contra las fuerzas tiránicas. Todo sin necesidad de llenarse de orgullo o ponerse didáctica, porque todo se integra en una acción de alto octanaje que no hace prisioneros y se disfruta en cada minuto de sus dos horas.

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