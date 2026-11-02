La nueva 'Carrie' tiene un homenaje oculto a Brian De Palma con mejores intenciones que resultados

No solo es la primera adaptación de Stephen King de toda la historia: además es una de las mejores. En 1976, tras el éxito sorpresa de la primera novela publicada del escritor, 'Carrie', Brian De Palma hizo una versión perfecta, creando imágenes icónicas y presentando personajes que aún ahora viven en el inconsciente colectivo del cine de género. Ahora, 50 años después, Mike Flanagan ha decidido hacerle un homenaje de la forma más extraña posible.

Ojo: Spoilers de 'Carrie'. No específicamente de la serie de Amazon Prime Video, sino de la historia original. Aviso por si acaso.

Se lleva la palma

King vendió los derechos de su novela por tan solo 2500 dólares, pero 'Carrie' acabó recaudando 33,8 millones de dólares y dando nominaciones al Óscar para Sissy Spacek y Piper Laurie. Para entonces, King ya había lanzado 'El misterio de Salem's Lot' y se estaba convirtiendo en el fenómeno que es actualmente, a lo que ayudó el éxito de esta primera película. Por eso no es tan raro que le esté eternamente agradecido a De Palma, hasta el punto de homenajearle en la nueva versión de Amazon Prime Video, de la que es productor ejecutivo.

Durante solo unos segundos, en plena orgía de destrucción por parte de Carrie White, podemos ver que se para delante de un cine en el que están proyectando una retrospectiva de Brian De Palma en 35 mm (que acaba quemándose en el incendio, claro). Esto no deja de ser curioso, porque si De Palma existe en este universo, bien podría proyectarse 'Carrie' mientras suceden los eventos de 'Carrie'. La meta-carrie.

No deja de ser curioso que esta nueva adaptación engulla en llamas a la anterior, porque es básicamente lo que hace con los cambios en la adaptación. Y eso que no se queda corta precisamente de homenajes a Brian De Palma, con multitud de referencias visuales y conversaciones narrativas entre ambas. Pretendía ser un guiño bonito, pero en su afán destructivo (en todos los sentidos) no le han dado la vuelta que necesitaba.

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