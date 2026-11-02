El fenómeno televisivo de los años 70 que acabó con las series del Oeste: "Se canceló todo lo que tuviera un árbol"

Durante muchos años, los vaqueros siempre han tenido mucha presencia en televisión estadounidense. Series como 'Bonanza' y 'La ley del revólver' ('Gunsmoke') conquistaron al público con historias ambientadas en el Oeste, hasta el punto de que esta última permaneció en antena durante hasta veinte años en Estados Unidos. Sin embargo, a principios de los años setenta, el panorama televisivo empezó a cambiar y las cadenas comenzaron a dejar atrás las historias ambientadas en pequeños pueblos y zonas rurales.

El fenómeno, conocido como la purga rural, supuso la cancelación de numerosas series que habían sido muy populares durante la década anterior, incluidos algunos de los westerns más emblemáticos de la época. En su lugar, las cadenas apostaron por ficciones urbanas, con otros temas sociales y personajes que conectaban mejor con las generaciones más jóvenes.

La purga rural que acabó con el Western

A finales de los años sesenta, el Western ya estaba experimentando una transformación tanto en el cine como en la televisión. Mientras películas como 'Grupo salvaje', de Sam Peckinpah, y 'Érase una vez en el Oeste', de Sergio Leone, ofrecían una visión más cruda y ambigua del Oeste americano, y las series televisivas seguían manteniendo una presencia importante en la programación. 'La ley del revólver' seguía siendo un referente, acompañada por otras producciones, pero el éxito de estas ficciones no impidió que las cadenas empezaran a replantearse qué tipo de historias querían ofrecer.

Uno de los momentos cruciales llegó en 1971, cuando la CBS canceló de golpe varias comedias ambientadas en entornos rurales. Pat Buttram, actor de 'Granjero último modelo' resumió aquel cambio con una frase que se hizo célebre: aquel fue "el año en que CBS canceló todo lo que tuviera un árbol". La limpieza afectó a series tan populares como 'Los nuevos ricos', 'Expresso a Petticoat' y la propia 'Granjero último modelo', que habían formado parte de la identidad de la cadena durante años. Aunque estas producciones contaban con mucha audiencia, los responsables de la programación empezaron a considerarlas poco atractivas para el público joven.

Según explicó Sara K. Eskridge, autora del libro 'Rube Tube: CBS and Rural Comedy in the Sixties', el cambio estuvo muy relacionado con la llegada de Fred Silverman a la dirección de programación de CBS. Silverman comenzó a analizar con más detalle los datos de audiencia y concluyó que aquellas series tenían un seguimiento especialmente elevado entre los espectadores de mayor edad. Muchas llevaban más de una década en antena y estaban perdiendo popularidad entre las generaciones más jóvenes. Esa lectura llevó a la cadena a apostar por nuevos formatos y a retirar producciones que, hasta entonces, habían sido una parte fundamental de su programación.

Pero la transformación no se limitó a las comedias rurales. Los Westerns también quedaron atrapados en aquella tendencia, pese a que algunos seguían figurando entre las series más vistas de la televisión estadounidense. Eskridge señaló que varias de las producciones canceladas se encontraban entre los diez o veinte programas más populares cuando desaparecieron de la parrilla. Sin embargo, la percepción de que atraían a un público con menor poder adquisitivo contribuyó a que las cadenas perdieran interés en ellas.

La desaparición de estas series no significó que el western desapareciera por completo de la televisión, pero sí que dejó de ocupar el lugar privilegiado que había tenido desde los años cincuenta. En 1974 llegó 'La casa de la pradera', mientras que otras producciones intentaron mantener vivo el género con propuestas diferentes. También hubo espacio para títulos como 'Los dos mosqueteros', pero las cadenas preferían historias urbanas y ficciones con una mayor carga social, como 'Todo en familia' y 'La chica de la tele'.

Al final, los vaqueros, que durante años habían sido protagonistas indiscutibles de la pequeña pantalla, pasaron a convertirse en una presencia cada vez más minoritaria.

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