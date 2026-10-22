Esta icónica frase del mejor western de la historia no la pronunció John Wayne, pero sigue siendo una genial definición del género: "Esto es el Oeste"

Hay frases que terminan convirtiéndose en parte de la historia del cine y que resumen, en unas pocas palabras, el sentido de toda una película. Es lo que ocurre con 'El hombre que mató a Liberty Valance', el western que John Ford estrenó en 1962 con James Stewart, John Wayne y Lee Marvin como protagonistas.

Su diálogo más célebre, pronunciado por un personaje secundario, se ha convertido en una de las reflexiones más poderosas sobre la construcción de los héroes y la manipulación de la verdad. Y cambió para siempre la historia del western.

La frase de 'El hombre que mató a Liberty Valance' que cambió para siempre el western

La célebre declaración no corre a cargo de ninguno de sus tres protagonistas, sino de Maxwell Scott, un periodista interpretado por Carleton Young. Cuando Ransom Stoddard, el senador al que da vida James Stewart, vuelve al pueblo de Shinbone, sale a la luz una verdad que amenaza con desmontar su leyenda: no fue él quien mató al temido Liberty Valance, sino Tom Doniphon, el ranchero interpretado por John Wayne.

Sin embargo, cuando Stoddard confiesa lo sucedido, Scott no muestra ningún interés en rectificar la historia. "Esto es el Oeste, señor", le dice a un compañero, "Cuando la leyenda se convierte en realidad, publica la leyenda". Por eso mismo, la mentira que ayudó a convertir a Stoddard en un héroe nacional es lo que seguirá definiendo su legado.

John Ford llevaba décadas explorando las contradicciones del Oeste en sus películas. Su cine podía contribuir a idealizar la expansión estadounidense y, al mismo tiempo, mostrar las sombras de sus supuestos héroes y defensores de la justicia. En 'El hombre que mató a Liberty Valance', el director lleva esa tensión un paso más allá y parte de los elementos clásicos del género -como los forajidos, los idealistas, el sheriff desbordado y el romance- para cuestionar la visión romántica que tantas veces había ofrecido el género. Y lo que parece una historia familiar termina convirtiéndose en una reflexión sobre los pecados y la falsedad que sostienen a los mitos nacionales.

Además, la película también se adelantó a una de las grandes transformaciones del género. Con el paso de los años, el western revisionista fue ganando terreno y obras como 'Grupo salvaje' y 'Sin perdón' cuestionaron la visión tradicional de la conquista del Oeste. Y la frase de Maxwell Scott condensa esa misma idea de que el género no solo cuenta historias de héroes y villanos, sino que también revela cómo se construyen esas figuras.

Durante las décadas de 1950 y 1960, muchas películas y series del Oeste ofrecían una imagen idealizada de la fundación de Estados Unidos, dejando en segundo plano la situación de los pueblos indígenas, las mujeres y las contradicciones de la expansión hacia el oeste.

Y el desenlace de este filme también refleja las contradicciones del propio Ford, un cineasta capaz de cuestionar los mitos que había contribuido a alimentar. La película conserva cierta fascinación por el paisaje y la historia del Oeste, pero al mismo tiempo expone el papel de los medios de comunicación en la fabricación de héroes.

En este caso, Stoddard representa al ciudadano ejemplar que defiende la ley y el orden, una figura que la sociedad está dispuesta a glorificar incluso cuando su reputación se apoya en una falsedad. La decisión del periodista de no publicar la verdad convierte la escena en una crítica a la manipulación de los hechos y a la facilidad con la que una mentira puede acabar imponiéndose como relato oficial.

Por eso, aunque la frase más famosa no sea literalmente la última de la película, funciona como su conclusión moral. La confesión de Stoddard le permite reconciliarse con su pasado, pero no cambia la historia que el país ha decidido contar sobre él. La verdad queda relegada frente a una versión mucho más útil para alimentar la leyenda de un héroe y a veces la sociedad recuerda lo que ha elegido creer.

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