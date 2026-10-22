"Una obra maestra": Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Ben Affleck adoran esta película de culto "perfecta" de los años 80

Robert De Niro ha protagonizado algunas de las películas más recordadas de la historia del cine, desde sus colaboraciones con Martin Scorsese en 'Taxi Driver', 'Toro salvaje' y 'Uno de los nuestros' hasta éxitos como 'Heat' y 'Los padres de ella'. Pero dentro de su extensa filmografía hay una comedia de acción de los años 80 que quizá no todo el mundo tenga tan presente y que cuenta con tres admiradores de lujo: Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Ben Affleck.

Se trata de 'Huida a medianoche' ('Midnight Run'), la película dirigida por Martin Brest en 1988 que, pese a no alcanzar el éxito comercial de 'Superdetective en Hollywood', acabó convirtiéndose en una obra de culto.

Miembros del club de fans de Robert De Niro

En 'Huida a medianoche', Robert De Niro interpreta a Jack Walsh, un cazarrecompensas que debe localizar en Nueva York a Jonathan Mardukas, un contable acusado de malversación de fondos, y trasladarlo hasta Los Ángeles. Mardukas ha robado 15 millones de dólares a su antiguo jefe, un capo de la mafia, y ha donado el dinero a la caridad. El viaje, que ya de por sí no parece sencillo, se complica cuando el fugitivo se niega a subir a un avión y ambos terminan perseguidos por el FBI, la mafia y otros cazarrecompensas. La película convierte así un traslado que parecía rutinario en una aventura llena de tensión y situaciones cómicas.

Aunque 'Huida a medianoche' no consiguió igualar la recaudación de 'Superdetective en Hollywood', la comedia de Eddie Murphy que dio lugar a varias secuelas, el paso del tiempo ha consolidado su reputación. Martin Brest, que había dirigido aquel éxito en 1984, volvió cuatro años después al género con una película que ha mantenido una base fiel de seguidores. Entre ellos está Leonardo DiCaprio, que ha compartido pantalla con De Niro en tres ocasiones, la más reciente en 'Los asesinos de la luna'. El actor llegó a definir la película como una "obra maestra" durante una conversación con Paul Thomas Anderson que se recoge en Esquire. Además, recordó que su padre lo llevó al cine cuando era niño para enseñarle, precisamente a través de esta cinta, qué era una gran interpretación.

De hecho, Matt Damon también figura entre los grandes admiradores de la película. El actor compartió reparto con De Niro en el thriller 'El buen pastor', de 2006, dirigido por el propio De Niro, y ha incluido 'Huida a medianoche' entre sus películas favoritas de todos los tiempos. En una entrevista con Rotten Tomatoes, destacó las "maravillosas actuaciones" y contó que, durante la secundaria y la universidad, él y sus amigos prácticamente se sabían de memoria todos los diálogos. Una afición que no ha desaparecido con los años: según explicó, todavía hoy siguen intercambiándose frases de la película.

Ben Affleck, amigo y colaborador habitual de Damon, también ha expresado públicamente su admiración por esta comedia. Aunque todavía no ha trabajado con De Niro, sí colaboró con Martin Brest en 'Gigli', una película que terminó convirtiéndose en uno de los fracasos más conocidos de Hollywood. Pero eso no ha cambiado su opinión sobre 'Huida a medianoche'. Durante un ciclo de la cadena de cines Alamo Drafthouse, Affleck la describió como una "gran película". También elogió sus interpretaciones y la calificó como “un ejemplo perfecto de cómo hacer este tipo de cine”.

Con el respaldo de tres estrellas como DiCaprio, Damon y Affleck, 'Huida a medianoche' demuestra que hay películas que encuentran su lugar entre los clásicos con el paso del tiempo, aunque no arrasen en taquilla durante su estreno. La química entre De Niro y Charles Grodin, la mezcla de comedia y acción y sus persecuciones siguen siendo algunos de sus grandes atractivos. Y una película que muestra una faceta menos mencionada de la filmografía del actor.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de acción y thrillers de 2026