40 años de una de las mejores comedias de acción que puedes ver en streaming y que Sylvester Stallone rechazó en el último minuto

Las estrellas de cine son una transacción casi ineludible para determinado tipo de cine, y en algunos casos supone la diferencia entre existir o no llegar a rodarse. Para el espectador medio, supone casi el factor más directo para ver o no una propuesta, ya que puede sentir cierta confianza ante lo que puede encontrar aunque no estemos ante un actor que sea autor.

El particular carisma y la elección de proyectos solidifica esta impresión pública, y en ocasiones uno de esos factores termina influyendo en el otro. Todos tenemos claro que una película como ‘Superdetective en Hollywood’ no sería la película que es hoy si llega a estar protagonizada por Sylvester Stallone.

Apatrullando por Beverly Hills

En su lugar, tuvimos a Eddie Murphy dando el salto como superestrella de cine total, creando uno de sus títulos imprescindibles gracias a que Stallone se marchó en el último minuto. Martin Brest dirige esta sensacional comedia de acción policial que cumple 40 años de su estreno en cines y que hoy puedes ver en streaming a través de SkyShowtime.

El incorregible e incorrecto detective Axel Foley, de la policía de Detroit, pone de los nervios a su departamento por sus prácticas arriesgadas y su descaro. Es por ello que le impiden investigar ela asesinato de un amigo suyo, pero decide ir por libre y viajar hasta la lujosa urbanización de Beverly Hills, donde le llevan las pistas. Allí pondrá de los nervios al departamento de policía local mientras desentraña una red de contrabando y tráfico de drogas.

La marcha repentina de Stallone puso en un aprieto a la producción, pero supieron reaccionar a tiempo fichando a Murphy, que además de ser una sensación como cómico estaba saltando bien al cine con películas como ‘Límite: 48 horas’ y ‘Entre pillos anda el juego’. Su incorporación permitió a Brest retomar el tono más cómico del proyecto original, moviéndose en un terreno más familiar donde poder dejar improvisar a su estrella.

‘Superdetective en Hollywood’: dejando que fluya la magia

Se aprecia un fabuloso entendimiento entre actor y director, aunque también se aprecia el sello de los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer, haciendo aquí una de las películas de referencia de su estilo. Ochentera como ella sola en las dinámicas de personajes, en su humor, en el ritmo y también en la música, completamente inolvidable con ese tema de referencia con sintetizador de Harold Faltermeyer.

Estamos ante una de esas comedias que perdura gracias a una especial frescura imperecedera salida de la improvisación, de continuar cada escena con la broma más particular e hilarante posible. También con una acción policial trepidante que también se contagia del humor descarado y absurdo que ha vuelto seña de identidad de su estrella. Aquí se consolidaron una saga, un cineasta con estilo, unos productores y un actor imprescindible en el cine de risas.

