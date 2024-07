El remake secreto de 'Superdetective en Hollywood' protagonizado por Sylvester Stallone. Él quería que fuese como el inicio de 'Salvar al soldado Ryan' y acabó desencantado con la película

Estos días se está hablando mucho de la saga 'Superdetective en Hollywood' con motivo de estreno de 'Axel F.', la cuarta entrega de la misma. La franquicia está tan asociada al nombre de Eddie Murphy que cuesta pensar en cualquier otro actor al frente, pero lo cierto es que no fue la primera opción, aunque el que estuvo a punto de hacerlo fue Sylvester Stallone.

Tan implicado llegó a estar el protagonista de 'Los Mercenarios' que hizo una profunda revisión del guion de la película. El propio Stallone definió su enfoque así: "Parecía la escena inicial de Salvar al soldado Ryan en las playas de Normandía. Lo creas o no, el final era yo en un Lamborghini robado jugando a ver quién tenía más huevos con un tren de mercancías que se acercaba conducido por el malo". Y hasta cambió el nombre al protagonista, pasando de Axel Foley a Axel Cobretti.

El brazo fuerte de la ley

Sin embargo, Stallone se bajó del barco apenas dos semanas antes de que empezase el rodaje y 'Superdetective en Hollywood' acabó volviendo a su enfoque original. No obstante, las ideas que el creador del universo 'Rocky' tenía no cayeron en saco roto, ya que muchas de ellas acabaron siendo recicladas apenas dos años después en 'Cobra, el brazo fuerte de la ley'.

Por ello, resulta muy fácil ver en esta mítica película de acción como una especie de remake o secuela secreta de 'Superdetective en Hollywood'. Eso sí, 'Cobra, el brazo fuerte de la ley' tiene bien poco de comedia, pero también fue un gran éxito en taquilla, ya que ingresó 160 millones de dólares frente a un presupuesto de 25. Eso sí, la película liderada por Murphy se la merienda en ese aspecto, ya que costó 13 millones y recaudó 234.

Curiosamente, Stallone no acabó muy contento con 'Cobra, el brazo fuerte de la ley', ya que llegó a decir que "estaba a medio hacer, podía haberla hecho mejor, pero no estaba lo suficientemente concentrado. Sentí que era algo que debería haber dirigido, pero no lo hice y me arrepiento de ello".

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024