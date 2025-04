Pablo Chiapella revela a David Broncano por qué continúa en 'La que se avecina'. "Para mí, lo de 'Aquí no hay quien viva' fue un drama"

Pablo Chiapella se pasó por 'La revuelta' para presentar su nueva película. David Broncano quiso destacar que llevara trabajando en 'La que se avecina' desde hace 16 años y el actor le confesó que seguía ahí por el cariño al personaje y porque se sigue riendo con lo que se le ocurre a los guionistas.

"Nadie se imaginaba que se iba a acabar"

Pablo Chiapella presentó en 'La revuelta' la película 'Casoplón' (que llega a los cines el 16 de abril), la nueva comedia de Joaquín Mazón ('La vida padre') sobre una familia que decide escapar del calor asfixiante del verano huyendo a la mansión donde está trabajando como jardinero. El actor vino acompañado de un cojín del Capitán Salami como regalo para David Broncano.

Cuando el presentador le preguntó cuánto tiempo llevaba en 'La que se avecina', le sorprendió mucho saber que ya eran 16 años, sin contar cuando Chiapella se unió en los últimos episodios de 'Aquí no hay quien viva', justo cuando la serie echó el cierre:

"Ahora estamos empezando a rodar la temporada 16. Lo mío fue muy fuerte porque yo entré en los últimos seis capítulos de 'Aquí no hay quien viva'. Era una serie de máxima audiencia, yo estaba flipando. Nadie se imaginaba que aquello se iba a acabar. Hacía un 35% de audiencia. Para mí, fue un drama. Quién me iba a decir que se iba a convertir en una cosa que me facilitaría el trabajo a largo plazo".

Pese al "drama", Chiapella destaca que "le vino bien" porque fue su billete de entrada a 'La que se avecina'. "¡16 años haciendo Amador!" exclamó Broncano y el actor le reveló las razones por las que seguía en ello: "Me río mucho, me lo paso bien. La clave son los guionistas, que me siguen sorprendiendo. Al personaje le tengo mucho cariño. Me permite ponerme en un lugar que habitualmente no puedes: es un descerebrado".

Además, el presentador le hizo la pregunta habitual de cuánto dinero tenía en el banco y él respondió medio en broma medio en serio: "Estoy forrado, tengo muchísimo dinero". Concluyó explicando por qué no quería dar una cifra exacta: "La última vez que vine te dije que tenía una hija que es muy pequeña (y no quería) que luego fuera al cole y le dijeran que si su padre ha dicho 'Tengo tanto'. (Que no piense que lo tiene todo hecho). Ella tiene que ir a vendimiar y a recoger cebolla".

En Espinof | Qué fue de Sofía Nieto, de la rebelde hija mayor de los Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' a profesora de álgebra en la universidad

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más