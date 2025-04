'The last of us' renueva por su temporada 3 en HBO, para sorpresa de nadie. La duda que tenemos es si estirarán el chicle cuando se termine la adaptación del videojuego

Saltó la sorpresa en HBO, ¿eh? En la que posiblemente es la noticia que más se veía venir de los últimos tiempos, el canal ha renovado 'The last of us' por una temporadada 3, como leemos en Variety, algo que todos nos olíamos dado que los 7 episodios de los que constará la segunda entrega no podrán adaptar en su totalidad -tal como han reconocido Neil Druckmann y Craig Mazin, creadores de la serie- la secuela del videojuego. Todos lo dábamos por hecho, pero ahora es oficial. Y es publicidad barata y gratuita, por supuesto, pero también una balsa de tranquilidad para los fans.

Y tú volverás, como la segunda de 'The Last of Us'

¿Cuántas series has empezado sin saber si continuarán, o si podrán acabarlas a su gusto? En este caso, al menos tenemos la seguridad absoluta de que 'The last of us' terminará tal y como quieren sus responsables. ¡Es más! Que, salvo que HBO empuje y quiera más temporadas ya totalmente originales (además de los videojuegos hay un cómic, que sirve como precuela, pero eso es todo lo que hay de canon hasta ahora), podrán acabar en sus propios términos... Al menos hasta que Naughty Dog saque el siempre rumoreado -y, sinceramente, innecesario- 'The last of us 3'.

De momento solo he podido ver el primer episodio de la nueva temporada, pero os puedo asegurar que ni decepciona ni baja el listón: no solo adapta fielmente el inicio de 'The last of us 2', sino que indaga más en la dañada relación entre Joel y Ellie, buscando sus puntos en común, rompiéndonos un poquito más el corazón. Si has jugado al juego, ya sabrás por qué (sin spoilers, por favor). Y sí, nos van a dejar unos cuantos episodios más con el suspense del cuándo va a ocurrir, asegurándose de que entendamos bien a los personajes y sus motivaciones actuales.

Desde HBO ya han afirmado que "estamos entusiasmados de poder llevar la poderosa narrativa de Craig y Neil a una tercera temporada que sabemos que será igual de emotiva y extraordinaria". Sería raro que después del exitazo que fue su lanzamiento ahora nos dejaran con la miel en los labios, pero también es lógico que el canal aproveche para ganar notoriedad y apoyar el estreno con esta noticia. Mientras, alargando el chicle, no lleguemos a una quinta o sexta temporada, todo irá bien. A nadie le interesa una serie zombie, por mucho éxito que tenga.

En Espinof | La miniserie del creador de 'The Last of Us' que recrea uno de los mayores desastres de la historia: tiene sólo 5 episodios y casi un 10 de valoración en IMDb

En Espinof | Las mejores miniseries de la historia de HBO