Este manga de los 70 es tan influyente que creó un nuevo arquetipo de historia. Y lo han seguido a rajatabla muchas de nuestras películas y series favoritas

Si has estado prestando atención a algunas de las series de televisión más populares de los últimos tiempos, habrás encontrado un patrón. En 'Juego de Tronos', el Perro y Arya Stark empiezan una improbable alianza por las duras tierras de Poniente. En 'Stranger Things', una de las tramas favoritas de los fans es la que tiene que ver con la dupla Hopper-Once. La historia de un padre que nunca quiso serlo con una hija que no es como los demás.

Hay actores que parecen especialmente adecuados para este tipo de historias. Pedro Pascal, uno de los papás favoritos de la ficción, ha hecho hasta en tres ocasiones el mismo papel de papá gruñón. Dos de ellas son para dos de las series más populares de los últimos años, 'The Last of Us' y 'The Mandalorian'. La tercera es para una película de ciencia ficción llamada 'Prospect'. El cine tampoco se libra de ello, por supuesto. El director creativo de 'The Last of Us' ha reiterado numerosas veces su influencia en películas como 'La carretera' o 'Hijos de los hombres'.

Portada original de 'The Last of Us', 2013

Pero si queremos ir a la fuente real de esto, todos los dedos señalan en la misma dirección: un manga de los años 70 llamado 'Lobo solitario y su cachorro', también conocido como 'Kozure Ōkami'. Escrito por Kazuo Koike e ilustrado por Goseki Kojima, la historia será muy familiar para cualquiera que haya visto algo de lo anteriormente mencionado. Sigue a la pareja formada por Ogami Ittō, verdugo del shogun falsamente acusado por el clan Yagyū y en busca de venganza. Lo acompaña su hijo Daigorō, quien tras la muerte de su madre seguirá también el camino del ronin, a pesar de empezar la aventura solo con tres años de edad.

Esta aventura ya marcaba la estructura básica de muchas historias contemporáneas. Los protagonistas son una pareja improbable unida por tragedia o necesidad. El "lobo" es un hombre gruñón y solitario, generalmente violento y acostumbrado a moverse en un mundo cruel no apto para nilos. El cachorro es de primeras un lastre, pero se va mostrando como un poderoso aliado. En parte por revelar una cara más amable y sensible del lobo. En algunas historias, el cachorro incluso releva al lobo, bien en su misión o por la pérdida del maestro. El tono es incluso similar en todas estas historias, siendo generalmente sombrias con toques de humor.

Más de 50 años influenciando la cultura popular

Esto no quita que la obra original no está desprovista de influencias propias. Kurosawa era el director favorito del ilustrador Goseki Kojima, por lo que su cine, así como el actor Toshiro Mifune, dejó una gran huella en su obra. Su escritor, Kazuo Koike, también tomó inspiración del cine de samurais, que a menudo ofrecía una deconstrucción de las férreas tradiciones del pasado japonés, así como sus contracciones. Para Koike era también una historia que defendía los valores cambiantes en la familia japonesa, y quería retratar un vínculo irrompible en una relación padre-hijo.

'Logan', 2017

No es extraño entonces que en Japón la historia funcionara de maravilla, y se convirtió rápidamente en un hit que inspiró películas y series de televisión, todos ellos considerados de culto en occidente. Fue en 1980 cuando los puentes se tendieron por completo con una producción americano-japonesa llamada 'El asesino del Shogun', que reeditaba películas anteriores de la saga para funcionar como nuevo comienzo a los que se hubieran perdido el fenómeno. En 1987 cimentó su estatus en el mundo del cómic, coincidiendo su publicación en Estados Unidos con portadas dibujadas por autores de prestigio como Frank Miller.

Desde entonces sus influencias son demasiadas para enumerarlas. Algunas, como 'The Mandalorian', han confirmado explícitamente basarse en ella. Otras, como 'Kill Bill Vol. 2', hacen un guiño discreto, mostrando a sus personajes viendo la película de 'El asesino del Shogun' durante el metraje. Pero lo cierto es que la mayoría lo hacen probablemente por inercia, ya que se ha integrado tanto en la narrativa popular que se ha convertido en un lugar común en cientos de historias, de forma similar a otros arquetipos como el de El viaje del héroe.

