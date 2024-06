Hoy en TV, la salvaje película de acción de la que Sylvester Stallone se avergüenza. "Dios, ¿por qué no me esforcé más?"

La carrera de Sylvester Stallone está repleta de películas de acción con las que conquistó a millones de espectadores. Él tiene bastante claro cuál de todas es su favorita, pero, obviamente, hay otros títulos con los que quedó menos satisfecho. Curiosamente, uno de ellos es uno de sus trabajos más exitosos, ya que el actor no quedó demasiado contento con el resultado final de 'Cobra, el brazo fuerte de la ley'.

"Estaba a medio hacer"

Estrenada en 1986, 'Cobra, el brazo fuerte de la ley' fue un enorme éxito comercial, hasta el punto de que recaudó 160 millones de dólares, superando así los 125 que había hecho 'Acorralado' apenas cuatro años antes. Sin embargo, la película nunca se convirtió en una franquicia pese a los intentos de Cannon, algo que seguramente se deba a que Stallone cree que debería haber sido mucho mejor.

Fue el año pasado cuando Stallone desveló su descontento con el thriller de acción dirigido por George Pan Cosmatos. En concreto, estas fueron sus palabras sobre 'Cobra, el brazo fuerte de la ley':

Para mí, 'Cobra, el brazo fuerte de la ley' estaba a medio hacer, podía haberla hecho mejor, pero no estaba lo suficientemente concentrado. Sentí que era algo que debería haber dirigido, pero no lo hice y me arrepiento de ello. Esa es una de las cosas de hacer películas, aparte de ver cómo se te cae el pelo, te dices: 'Dios, ¿por qué no me esforcé más?".

Teniendo en cuenta que no es raro ver a 'Cobra, el brazo fuerte de la ley' en las listas de películas favoritas de muchos seguidores de Stallone, habrá que ver cómo se toman estas palabras del actor. Con todo, su opinión no debería influir para la nada la visión de los demás, pero seguro que no soy el único que siente ahora mucha curiosidad por ver cómo habría sido una versión de la misma dirigida por el protagonista de 'Máximo riesgo'.

En el caso de que no hayáis visto aún 'Cobra, el brazo fuerte de la ley', su historia gira alrededor de un policía que se enfrenta a un secta de asesinos en serie mientras protege a una testigo de un crimen cometido por dicha banda. A partir de esa premisa, la película se convierte en un salvaje espectáculo ochentero, y eso que algunas de sus escenas más violentas fueron eliminadas a petición de Warner.

'Cobra, el brazo fuerte de la ley' se emite esta noche en Neox a partir de las 22:00. Lamentablemente, no está disponible actualmente en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España.

