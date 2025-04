Netflix acaba de renovar una de sus mejores series del último año: el brutal espectáculo de fantasía de 'Devil May Cry' tendrá temporada 2

Netflix muchas veces nos amarga la vida cancelando series antes de tiempo, pero también es justo reconocer que muchas quizá ni siquiera habrían llegado a existir de no ser por la plataforma. Algo me dice que ese podría haber sido el caso de 'Devil May Cry', un entretenimiento brutal -y también una de las mejores series de Netflix de lo que llevamos de 2025- que acaba de ser renovado por una temporada 2.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

En tiempo récord

La renovación llega además en tiempo récord, ya que la primera temporada se estrenó en Netflix este pasado 3 de abril, por lo que paneas ha necesitado una semana para convencer a los ejecutivos. Eso o que realmente ya estaba decidido de antemano que tuviera una temporada 2 y simplemente se han esperado hasta ahora para anunciarlo.

A priori, la segunda opción es tan posible como la primera, ya que es cierto que 'Devil May Cry' entró en el Top 10 semanal de Netflix de la semana pasada con un total estimado de 5,3 millones de reproducciones. Buenos datos para una serie así pero tampoco un éxito tan abrumadora como para que se hayan dado tanta prisa para renovarla.

A eso hay que sumarle que el final de la primera entrega allanaba claramente el camino para la segunda, y el hecho de que Netflix mantiene una ya larga y próspera relación profesional con el productor Adi Shankar ('Castlevania'). Con todo, no dejan de ser tecnicismo y lo realmente importante es que tendremos temporada 2 'Devil May Cry'.

Eso sí, Netflix no ha dicho nada sobre cuándo podremos ver los nuevos episodios, pero teniendo en cuenta que son temporadas cortas -la primera tuvo solamente 8 capítulos- y el precedente de 'Castlevania', raro sería que no se estrene el año que viene.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025 (por ahora)

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix