Dos películas españolas compiten en Cannes por primera vez desde 2009. Carla Simón y Óliver Laxe aspiran a la Palma de Oro 2025

Este año, España tendrá no una sino dos películas candidatas a ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2025. Las nuevas películas de Carla Simón y Óliver Laxe competirán en Sección Oficial junto a los últimos títulos de cineastas como Ari Aster, Wes Anderson o Richard Linklater.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Doble representación

Hace poco hemos podido conocer la lista de películas que competirán en Sección Oficial por la Palma de Oro en la edición 2025 del Festival de Cine de Cannes. La sorpresa es que este año figuran dos películas españolas, firmadas por dos de los cineastas más interesantes de nuestra filmografía reciente.

Es la segunda vez en la historia del festival que coinciden dos cintas españolas entre las nominadas: la primera y última hasta ahora había sido en 2009, cuando competían 'Mapa de los sonidos de Tokio' de Isabel Coixet y 'Los abrazos rotos' de Pedro Almodóvar.

Carla Simón presentará 'Romería', su tercer largometraje y el siguiente tras alzarse con el Oso de Oro en la Berlinale con 'Alcarràs'. Esta nueva película será también un relato familiar, sobre una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que falleció en la pandemia.

En cuanto a Óliver Laxe, que ya ganó el premio 'Un certain regard' con 'O que arde' en la edición 2019 de Cannes, presenta su cuarto proyecto: 'Sirat', sobre un padre y un hijo que llegan a una rave perdida en medio de las montañas en busca de su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas.

Las dos cintas tendrán un dura competencia, ya que entre las otras que se exhibirán dentro de esta edición tendremos lo nuevo de Wes Anderson ('La trama fenicia'), Ari Aster ('Eddington'), Richard Linklater ('New Vague'), Kelly Reichardt ('The mastermind'), los hermanos Dardenne ('Jeunes Mères'), Jafar Panahi ('Un simple accident') y Joachim Trier ('Sentimental value'), entre otros.

Además, Rodrigo Sorogoyen formará parte del jurado de la edición 2025, presidido por Juliette Binoche.

En Espinof | El cine español goza de muy buena salud, pero creo que la gala de los Goya es su enfermedad crónica

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más