Lo nuevo de Wes Anderson parece confirmar lo que me temía: el estilo del director ha caído en la eterna repetición

Todos los directores tiene su sello de identidad, aquel que nos hace señalar en nuestro calendario cinéfilo cuándo se estrena su nueva película para volver a sumergirnos en su particular manera de ver el mundo. Sin embargo, a veces esa idiosincrasia se traduce en repetición pura y dura... y es exactamente lo que me pasa con Wes Anderson, razón por la cual no espero como agua de mayo el estreno de 'La trama fenicia'.

The Déjà Vu Scheme

Recientemente hemos podido echarle un vistazo al tráiler de 'La trama fenicia' ('The Phoenician Scheme'), la nueva película de Wes Anderson que llegará a los cines el próximo 30 de mayo y promete una aventura de espionaje pasada por el filtro estético del director y su particular sentido del humor.

Desde prácticamente el inicio de su filmografía, aunque ha ido acentuándose con los años, las películas de este cineasta se caracterizan por una dirección de arte muy reconocible, una dirección de fotografía muy llamativa (y con preferencia por los tonos pastel en algunos de sus últimos títulos), personajes excéntricos que a menudo pueden resultar incluso antipáticos en su arbitrariedad y una tesis final poco clara.

Estos rasgos hacen que muchas veces baste con ver un fotograma de una película para reconocerla como suya, y sin duda pueden ser un punto a favor por parte de las personas que se declaran amantes de su cine, ya que cada nuevo título del cineasta les da buenas dosis de ellos.

No lo digo como pulla, ya que en el cine (y en el arte en general) nos suele mover más el conectar con la sensibilidad particular de un creador, que no tanto la historia que nos están contando. Entrar de lleno en la propuesta de un artista y disfrutar con su manera de transmitírtela es un proceso individual que varía en función de cómo vivimos cada una la experiencia cinematográfica.

Así pues, entiendo por qué hay personas que pueden seguir disfrutando con cada nueva obra de Wes Anderson (yo también tengo escritoras de las que me leería hasta la lista de la compra, simplemente porque su prosa me llega de manera especial), pero no comparto ese entusiasmo porque hace ya tiempo que me cansó.

En mi caso, mi primera experiencia con Wes Anderson fue con 'Moonrise Kingdom' y me maravilló. Fue mi primera toma de contacto con su estilo y su extravagante forma de contarte una historia, y no pude sino quedarme muy intrigada por seguir descubriendo más obras de este cineasta.

No obstante, con el tiempo me ha ido resultando cada vez más repetitivo, hasta el punto de que siento con cada nuevo estreno que me está contando lo mismo una y otra vez. Muy bonito el escenario, el vestuario y la caracterización de los actores (un reparto siempre entregadísimo, eso se lo voy a conceder), pero no me quito de encima la sensación de que la forma se impone al contenido.

No conecto con lo que me está contando, ni con los personajes (no ayuda que la historia y sus tramas sean siempre tan ambiguas e incluso aleatorias) y los encuadres y movimientos de cámara me parecen más motivados por hacer lucir el atrezzo y te quede un plano estéticamente resultón que no porque haya una intencionalidad dramática detrás.

Su tono naíf debería traducirse en pura diversión pero, por mucho que me empeñe, no logro entrar en él, ni sonreírme con sus extravagancias, ni extraer qué narices quería contarnos con lo que acabo de ver. Fue así con 'La crónica francesa' como 'Asteroid city', aunque al menos me entretuvieron, ya que los cortos de Netflix directamente se me hicieron pesados.

Lo curioso es que, hasta hace poco, yo seguía teniendo en mente la idea de que Wes Anderson me gustaba, aunque tuviera algunas películas flojas, y haciendo retrospectiva creo que hay más películas que no me gustan o me han dado igual en su filmografía que no de las que verdaderamente he disfrutado.

Va siendo hora de asumir que no es un director para mí y el tráiler de 'La trama fenicia', con esos colores, personajes y gags que parecen directamente calcados de 'Asteroid City', ya me deja claro que no voy a ir corriendo al cine cuando se estrene. Eso sí, es probable que termine viéndola más adelante, porque el espejismo de 'Isla de perros' hizo que siempre vaya a reservarle, aunque sin grandes expectativas, el beneficio del "¿Y si esta vez sí?".

En Espinof | "Tiene un ritmo diferente a las películas americanas". Wes Anderson revela cuáles son sus animes favoritos y por supuesto hay mucho de Studio Ghibli

En Espinof | Las mejores series de Movistar Plus+