James Cameron propone usar la IA para abaratar los efectos especiales de las películas. Y asegura que nadie perderá su empleo

Creo que no somos totalmente conscientes de que en el año 2031 todavía estaremos hablando de 'Avatar' con el estreno de su quinta entrega. Y si sigue dando los mismos resultados en taquilla que las dos primeras entregas, no tiene ninguna pinta de que James Cameron vaya a levantar el pie del acelerador. ¿Lo haríais vosotros, acaso? Lo que sí quiere es que su epopeya en Pandora le cueste un poquito menos debido a la gran cantidad de efectos visuales que alargan la producción. ¿Cómo quiere abaratar costes? Pues con las dos palabras más queridas por los ejecutivos y odiadas por los artistas en Hollywood: Inteligencia Artificial.

AvIAtar

Según ha declarado el director en el podcast 'Boz to the Future', solo ve una posibilidad en el horizonte para bajar las millonadas de presupuestos que hay en Hollywood hoy en día y sin quitarse personal de encima: "Si queremos seguir viendo el tipo de películas que siempre ha amado y que me gusta hacer e ir a ver -'Dune', 'Dune 2' o una de mis películas, o películas con muchos efectos y CGI- tenemos que averiguar la manera de cortar su coste a la mitad. Ahora, esto no va de echar a la mitad del equipo y a la empresa de efectos. Va de doblar su velocidad para completar un plano, para que tu cadencia sea más rápida y tu ciclo también lo sea, permitiendo que los artistas hagan otras cosas geniales y después otras cosas geniales. Esa es mi visión sobre este tema".

Es cierto que los presupuestos hoy en día están desaforados, pero hay un giro en esta visión tan a favor de la IA por parte de Cameron: el director forma parte de los directivos y accionistas de Stability AI, la empresa que lleva, por ejemplo, Stable Diffusion. Vamos, que no dudéis ni por un momento que habrá planos hechos por IA en 'Avatar 3': os guste más u os guste menos la idea (y os aseguro que a mí no me hace ninguna gracia), es lo que hay. Y, como regla general del mundo del cine, no se apuesta contra James Cameron.

En el pasado habría fundado una empresa para averiguar lo que pasa. He aprendido que no siempre es la mejor manera de hacerlo. Así que pensé, vale, me uniré al equipo directivo de una empresa buena y competitiva que tenga buena reputación. Mi objetivo no era necesariamente hacer muchísimo dinero. El objetivo era entender el espacio, entender qué está en las mentes de los desarrolladores. ¿Qué están intentando hacer? ¿cuál es su ciclo de desarrollo? ¿Cuántos recursos tienes que tirarle para crear un nuevo modelo que haga una cosa para la que se ha construido? Mi objetivo era tratar de integrarlo en un flujo de trabajo de efectos visuales.

AI con la IA

Al menos, Cameron tiene claro que no confía en la IA generativa de textos, y no cree que vayan a hacer guiones válidos nunca, comentando que obligar a la máquina a dar guiones "al estilo de James Cameron" o "al estilo de Zack Snyder" le hace "sentir nauseas": "Aspiro a tener el estilo de Ridley Scott, el estilo de Stanley Kubrick. Ese es el prompt de texto que está en mi cabeza como cineasta. En el estilo de George Miller: gran angular, bajo, llegando a un primer plano ajustado. Sí, quiero hacer eso. Conozco mis influencias. Todo el mundo conoce sus influencias".

Honestamente, no creo que Cameron tenga malas intenciones, ni mucho menos: de verdad cree que la IA puede ayudar a que se hagan más trabajos en menos tiempo sin que no haya pérdida de empleo. Y sí, esa es una opción cuando el polvo de la polémica se asiente y veamos el mundo que nos queda. Pero los más pesimistas no podemos evitar creer que la avaricia de las grandes empresas no tiene límites, y, viendo que pueden conseguir algo peor (pero aparente) por menos, tendrán tan solo a unas pocas personas contratadas para supervisar el trabajo de las máquinas.

Es una manera de abaratar costes, sí, pero también de perder en cariño y toque humano. Y no creo que en el panorama del cine actual, absolutamente centrado en sacar películas basadas en cualquier propiedad intelectual frías e impersonales, podamos permitirnos el lujo de prescindir del toque humano, por liviano que este sea. Quién sabe, ojalá James Cameron sea la llave para unir ambos mundos.

En Espinof | James Cameron es la reina Alien y otros cameos secretos del director de 'Avatar: el sentido del agua' en sus películas

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia