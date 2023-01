James Cameron es la reina Alien y otros cameos secretos del director de 'Avatar: el sentido del agua' en sus películas

No es tan raro ver al director James Cameron haciendo cameos en series como 'Mad About You' o 'Entourage (El séquito)', películas como 'A dúo', 'La musa' o la propia 'Titanic' (1997), en la que aparecía bailando, pero lo que algunos no saben es que la voz del director de 'Avatar: el sentido del agua' se puede escuchar en muchos de sus clásicos.

Una guía de cameos sonoros del rey del mundo

El usuario de youtube Ambrose Heron recopiló en un vídeo de youtube muchos de los momentos en los que Cameron ha participado en su propia filmografía a traves de su voz. Aunque hay algunas aportaciones que no están confirmadas, como la de 'Terminator' (1984), en la que algunos han especulado que él da voz al tipo que deja un mensaje en el contestador automático para Sarah Connor, cancelando su cita de la noche.

Pero aunque podría ser él quien pone acento, parece más probable que sea el recepcionista del motel más adelante en la película que registra a Sarah y Kyle Reese mientras huyen del cyborg asesino. En un evento promocional de Terminator en 1991, Cameron si que admitió que proporcionó algunos de los sonidos para la reina Alien en 'Aliens: el regreso' (1986), y los dobló en su casa, cerca de Pinewood Studios.

Cerca del comienzo de 'Abyss' (1989), comenzó la tradición de dar voz a un piloto, ya que podemos escucharlo pedir autorización para aterrizar un helicóptero en el barco Benthic Explorer cuando deja al equipo Navy SEAL. Sin embargo, en 'Terminator 2' (1991) volvió a dar voz a los villanos, proporcionando los gritos del T-1000 mientras cuando se mezcla con el acero fundido hacia el final de la película. Debe ser bastante divertido imaginar al director de 'Titanic' haciendo esos ruidos guturales en su pequeño estudio.

De reina alien a piloto de Harrier

Fue con 'Mentiras arriesgadas' (1994) cuando volvió a dar voz a pilotos, aquí como uno de los del Marine Harrier que dispara contra el convoy terrorista en el puente de la autopista. Con 'Titanic' (1997), su cameo de voz está muy difuminado, suena una voz débil en la cubierta que le pregunta a un compañero de viaje sobre 'hablar de un iceberg', aunque también aparece al fondo de un par de escenas.

Por último, en 'Avatar' (2009) volvió a "vestirle" de piloto, ya que se le puede escuchar en la radio cuando las fuerzas de Quaritch comienzan su ataque a Hometree. Al contrario que Hitchock, cuyos cameos visuales son como un juego, Cameron siempre ha preferido estar en segundo plano, además de que es más fácil doblar algunos diálogos durante el proceso de postproducción.