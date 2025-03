Todo el mundo está intentando convertir sus fotos en "imágenes de Studio Ghibli" con la IA. No hay nada menos Miyazaki que eso

Lo de usar la inteligencia artificial para generar imágenes en realidad no es nada nuevo. Pero en el último par de años un buen puñado de empresas se han venido haciendo de oro a base de aplicaciones con las que sus usuarios pueden copiar descaradamente los estilos gráficos de Pixar, Nintendo o Studio Ghibli.

La moda más reciente ha vuelto a salpicar al estudio de anime de Hayao Miyazaki, porque ahora lo que lo está petando en ChatGPT es recrear memes a lo Ghibli. Pero, de nuevo, estos "fans" demuestran que no entienden para nada la filosofía del estudio ni la del director de 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza'.

La imaginación da hasta aquí

Esta semana desde OpenAI han lanzado un nuevo generador de imágenes para GPT-4o, que viene propuesto como el más avanzado hacia el momento. Y por lo visto es especialmente bueno a la hora de recrear el estilo de Miyazaki y las películas de Ghibli.

Así que en las últimas horas las redes sociales se han visto inundadas de "memillos" a lo Ghibli, desde la niña que disfruta viendo el mundo arder hasta el medallista turco que disparaba con un swag tremendo en las Olimpiadas, pasando por recreaciones de momentos icónicos de la historia del cine.

Al CEO de OpenAI le ha encantado este recibimiento, e incluso se ha cambiado su foto de perfil a un supuesto retrato de él mismo como un "twink en estilo Ghibli", como él dice. Pero lo cierto es que Hayao Miyazaki ya dejó bien clara su posición respecto a la IA y sus usos para el "arte" hace casi diez años, y la tendencia resulta todavía más sangrante cuando (en teoría) viene de la mano de sus supuestos fans.

Miyazaki ya se enfrentó a la IA n su momento en el documental de NHK 'Hayao Miyazaki — The One Who Never Ends', en el que le muestran una demo de una animación creada por inteligencia artificial. Y tras un momento para pensarse la respuesta, el director comienza diciendo que no puede evitar acordarse de un amigo suyo con una seria discapacidad y lo mal que lo pasaban tanto él como quienes tenía a su alrededor:

"Pensando en él, no puedo ver esta cosa y encontrarla interesante. Quien sea que cree esto no tiene ni idea del dolor ni de nada, estoy profundamente repugnado", dijo el director. "Si de verdad queréis hacer cosas asquerosas, seguid con ello. Nunca querría incorporar este tipo de tecnología en mi trabajo. Siento profundamente que esto es un insulto a la vida misma".

Los animadores replicaron que su objetivo era crear una máquina que dibuje como lo hacen los humanos y que se trataba de un experimento. Pero Miyazaki no tenía tiempo ni ganas de excusas y nos dejó con una interesante reflexión: "nos acercamos al final de los tiempos. Como seres humanos estamos perdiendo fe en nosotros mismos".

Curiosamente, esta tendencia con los memes en estilo Ghibli ejemplifica perfectamente a lo que se refería Miyazaki. El arte es uno de los mejores ejemplos de lo que puede lograr la imaginación humana, y parece que nos estamos quedando sin imaginación... O por lo menos estos usuarios de Chat GPT van bien cortitos de creatividad si a lo máximo a lo que se puede aspirar es a replicar memes creados por otras personas en el estilo visual de otros.

