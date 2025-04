¿Dónde está Deku? Cómo encaja el spin-off de 'Boku no Hero Academia' en la continuidad del anime y por qué cambia de protagonista

Ya ha llegado 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' un spin-off del anime de superhéroes que, por ahora, se deja de grandes batallas contra villanos todopoderosos para centrarse en las pequeñas hazañas de barrio. También nos trae a Koichi Haimawari, un universitario que se convierte en vigilante y empieza a operar como héroe sin licencia.

¿Esto dónde va?

La serie original de 'Boku no Hero Academia' ya cuenta con siete temporadas y en otoño estrena la octava y última. El protagonista es Izuku Midoriya ("Deku", según a quién preguntes), un chaval que nació sin un don pero que tras impresionar a su héroe All Might hereda los descomunales poderes de este.

Ahora bien, aunque Deku es el protagonista de la serie principal, en 'Vigilantes' no está por ninguna parte y nos podemos hacer a la idea de que igual ni aparece. Porque aunque 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' se ambienta en la misma continuidad y el mismo universo que el anime principal, funcionaría a modo de precuela.

Ya en el primer episodio del anime nos dejan claro que se ambienta antes de que Midoriya entrase en la academia U.A. En concreto, 'Vigilantes' tiene lugar unos cinco años antes que el inicio de la 'Boku no Hero Academia' original, con lo que Deku todavía es un niño de primaría de unos nueve años.

En este punto, Deku es un niño sin poderes y que todavía esta muy lejos de convertirse en un gran superhéroe. Por eso, entre otras cosas, el protagonista es Koichi, un chaval de 19 años con el poder de deslizarse y que quiere ayudar a la gente de la calle.

Inko Midoriya en un flashback de 'Boku no Hero Academia' y su cameo en el primer capítulo de 'Vigilantes'

De hecho, en el primer capítulo de 'Vigilantes' se ha podido ver un brevísimo cameo de Inko Midoriya, la madre de de Deku, con su aspecto de los "flashbacks" para dejarnos más claro que el spin-off ocurre en el pasado. Así que quizás no haya que descartar que en algún momento Deku también se deje caer por la serie, aunque ya lo va a pasar bastante mal cuando le toque.

