Es una de las mejores películas bélicas del siglo XXI. Hoy en TV, un genial thriller que lanzó la carrera de una estrella de 'Juego de Tronos'

Hemos visto infinidad de películas situadas durante la II Guerra Mundial, pero es algo inevitable, ya que fue una contienda que marcó para siempre la historia de infinidad de países. Luego es cierto que en el cine hemos tenido principalmente el punto de vista de Estados Unidos, pero afortunadamente no ha sido el único y ahora os traigo un ejemplo de ello con la genial 'El libro negro'.

Situada en Holanda durante plena ocupación nazi, 'El libro negro' tiene el honor de ser la primera película dirigida por Paul Verhoeven tras abandonar Hollywood. Tras la entretenida 'El hombre sin sombra' decidió que su etapa allí había llegado a su final y finalmente apostó por un thriller bélico que, entre otras cosas, sirvió como carta de presentación para Carice Van Houten, a quien muchos recordarán por haber dado vida a Melisandre en 'Juego de Tronos'.

Con el toque Verhoeven

La actriz da vida aquí a una judía holandesa que hace todo lo que está en su mano por sobrevivir, pero para ello adopta una postura totalmente activa para luchar contra los nazis, aunque eso acabe llevando a que incluso tenga que acostarse con uno de ellos. Todo ello con Verhoeven mezclando una historia con sabor a cine de antes con un enfoque mucho más moderno, utilizando tanto el sexo como la violencia a su favor sin que en ningún momento se sienta como algo gratuito -aunque quizá sí inesperado para los espectadores que no estén familiarizados con su cine-.

Además, Verhoeven contó con todo lujo de medios para su regreso a Holanda, ya que 'El libro negro' se convirtió en la película más cara de la historia de ese país con mucha diferencia. Es cierto que eso no da ni de lejos para luchar de tú a tú con una superproducción de Hollywood, pero sí que se nota en pantalla y ayuda a que uno se sumerja más en la historia. Eso sí, también es esencial que el también director de títulos como 'Instinto básico' o 'Starship Troopers' imprima un ritmo envidiable al relato, siempre vivo pero nunca acelerado.

Todo ello para construir una película alejada del frente de batalla para potenciar más su vertiente de historia de espías. Ahí es un gran acierto que Verhoeven opte por incidir más en la aventura y el peligro alrededor de la misma en vez de centrarse más en su vertiente más dramática. Y es que con lo segundo podría haberse convertido en una más -o sufrir por sus más de dos horas de metraje-, algo que el cineasta holandés quiere evitar a toda costa.

No me olvido tampoco de su reparto, donde es cierto que Carice Van Houten es la que tiene más oportunidades para lucirse, algo que aprovecha con una entrega total, incluso en los momentos más desagradecidos. Eso sí, está muy bien acompañada, con todos aportando su granito de arena, pero entre el resto es imposible no destacar el trabajo de Sebastian Koch, quien sabe jugar muy bien con la evolución que su personaje va mostrando a lo largo de la película. Y por cierto, ella no es el único miembros del reparto de 'Juego de Tronos' a quien veréis aquí, pues Michiel Huisman también tiene un pequeño papel.

Al final lo que ofrece 'El libro negro' está más cerca de una película comercial que de cualquier otra cosa, pero es que lo bien que se lo pasa uno hace que nos olvidemos rápido de que tenemos demasiado vistos a los nazis. La energía y el tono que pone Verhoeven tras las cámaras unido a su lujoso acabado técnico y el gran trabajo de su reparto la convierten en una gran opción para cualquier amante del cine -aunque lo más pequeños de la casa quizá sería aconsejable que esperen a crecer un poco más para verla-.

Eso sí, justo es reconocer que 'El libro negro' fue un pinchazo comercial en su día, ya puede que arrasara en Holanda, pero los 21 millones de dólares que costó provocaron que los 28 que recaudó supieran a poco. Quizá por ello Verhoeven luego tardó la friolera de 10 años en estrenar su siguiente trabajo, la excelente 'Elle'.

Hoy tenéis una gran oportunidad para recuperar 'El libro negro', ya que se emite esta noche en Paramount Network a partir de las 22:00. Y si queréis verla en streaming, me temo que ninguna plataforma la tiene disponible en su catálogo en España.

