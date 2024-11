Está considerada la mejor película bélica de la historia pero muchos ni siquiera saben que existe. La crítica afirma que supera a 'Salvar al soldado Ryan' y 'Apocalypse Now'

Cuando se habla de las mejores películas bélicas de la historia siempre pensamos en títulos como 'Apocalypse Now', 'Senderos de gloria', 'Sin novedad en el frente' -pero la versión de 1930 y no la de Netflix- o 'Salvar a soldado Ryan', pero lo cierto es que hay un título que la crítica sitúa por encima de todos ellos y que muchos siempre se olvidan de que existe. Me refiero a 'Buen trabajo', el drama de entreguerras dirigido por Claire Denis en 1999.

Basada en una novela de Herman Melville publicada en 1888, 'Buen trabajo' nos traslada a Yibuti para sumergirnos en la Legión Extranjera de Francia, pero no para contarnos ningún gran enfrentamiento bélico. La historia gira alrededor de la peculiar relación entre un sargento y uno de sus soldados más prometedores que acaba derivando en un enfrentamiento entre ambos mientras conocemos en paralelo la rutina de los militares en tiempos de paz.

El público la ignoró

Presentada mundialmente en el Festival de Venecia de 1999, la crítica se rindió pronto a los pies de 'Buen trabajo', pero lo cierto es que pasó bastante desapercibida entre el público. Por ejemplo, en España ni siquiera he encontrado datos sobre que llegase a estrenarse en cines, pero eso no ha impedido que su prestigio haya ido creciendo a lo largo de los años.

Por ahora, 'Buen trabajo' ha tocado techo al ocupar el séptimo puesto en la lista de las mejores películas de la historia realizada por Sight and Sound de 2022, siendo la cinta bélica mejor situada por las votaciones de los 1.639 críticos que participaron. Ya os aviso de que no se trata una película bélica en el sentido más convencional, lo que seguramente le haya servido al menos en parte para distinguirse.

Si os habéis quedado con ganas de verla, la tenéis disponible en streaming a través de Mubi, siendo ahora mismo la única plataforma que la tiene en su catálogo en España.

