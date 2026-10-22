Marvel quería traumatizarnos con 'Endgame': el plan inicial era matar a los seis Vengadores originales, pero los directores se negaron

Hace unos días, con la excusa de los quebraderos de cabeza que han dado a los fans las escenas añadidas en 'Encore', recordaba los niveles de épica y la gran conexión con el público que generó una 'Vengadores: Endgame' que en 2019 cerró por todo lo alto la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero el sabor de boca que dejó, podría haber sido mucho, pero que mucho más amargo.

Borrón y cuenta nueva

El libro 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe' sirve como fuente para descubrir algunos de los secretos y anécdotas mejor guardados del MCU. En esta ocasión, gracias a esta obra hemos descubierto que el plan original de Marvel no era limitarse a mostrar las dramáticas muertes de Natasha Romanoff/Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) sino cargarse de un plumazo a los seis vengadores originales.

Esta era, al menos, la primera idea de Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios. Sin embargo, su plan fue rechazado por los directores de 'Endgame', los hermanos Anthony y Joe Russo, con una justificación de lo más razonable, según el libro en cuestión.

"El primer pitch de Kevin tenía el concepto de 'van a saltar todos juntos a un horno', como en Toy Story 3. La respuesta negativa de los hermanos fue que no había forma posible de que la historia de la película pudiese tomarse el tiempo necesario para homenajear a cada uno de los Vengadores. Y eso, para los fans, era un escenario imposible de procesar al salir del cine."

Si ya lo pasamos mal viendo a Woody, Buzz y compañía en la emocionante película de Pixar, imaginad cómo habría sido despedirse de un modo tan traumático de este grupo de superhéroes, unos personajes que nos han acompañados durante más de una veintena de títulos —diferencias de calidad narrativa aparte, claro está—. En lo que a mí respecta, el camino tomado fue el correcto, y evitó convertir un aparente fin de ciclo en un artificio efectista y diseñado para buscar el shock facilón. Bravo, hermanos Russo.

En Espinof | El increíble crossover entre Spider-man y Eminem en 'Brand New Day' que se nos había pasado por alto. Homenajea una de las portadas más bizarras de la historia de Marvel

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor