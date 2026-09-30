"Me siento estafado": Muchos fans de Marvel están enfadados tras ver 'Vengadores: Endgame Encore' en los cines

Volver a ver 'Vengadores: Endgame' en pantalla grande es una experiencia suficientemente especial como para justificar el regreso al cine. Pero 'Vengadores: Endgame Encore' tenía además un pequeño aliciente para animarnos a volver a las salas: cuatro nuevas escenas después de la película destinadas a conectar la historia con 'Vengadores: Doomsday'. El problema es que no todos los espectadores están teniendo exactamente la misma experiencia de visionado.

La versión extendida llegó a los cines el pasado 24 de septiembre con nuevo material protagonizado por personajes como Loki, Bruce Banner y Doctor Doom, pero muchos fans han descubierto al salir de la sala que les faltaba una de esas escenas. La razón está en el tipo de pantalla: las cuatro secuencias solo se proyectan en las salas IMAX Infinity Vision, mientras que las funciones en pantallas convencionales incluyen únicamente tres. Una diferencia que puede parecer pequeña sobre el papel, pero que ha provocado bastante desconcierto entre quienes acudieron al reestreno sin saber que existían varias versiones.

Finales diferentes

Antes del estreno se habían anunciado cuatro nuevas escenas para esta versión de 'Endgame'. El material adicional incluye un encuentro relacionado con Loki y el Capitán América, una secuencia centrada en la TVA, una escena con Bruce Banner situada después de 'Spider-Man: Brand New Day' y otra protagonizada por Doctor Doom. La idea era que estas incorporaciones funcionasen como un puente hacia 'Doomsday', cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre, y sirvieran para alimentar las teorías de los fans durante los meses previos a la llegada de la nueva película.

Sin embargo, muchos espectadores que acudieron a una sala convencional descubrieron que la secuencia de la TVA no formaba parte de su proyección. Las funciones en pantallas IMAX Infinity Vision son las que incluyen las cuatro escenas, mientras que el resto de salas ofrecen una versión con solo tres. El problema es que esta diferencia no parece haber quedado suficientemente clara para quienes compraron una entrada pensando que iban a disfrutar del mismo contenido adicional independientemente de la sala elegida.

Por eso las reacciones no han tardado en aparecer en redes sociales. Algunos espectadores aseguran que acudieron deliberadamente sin informarse sobre las escenas para evitar spoilers y se encontraron después con que habían visto una versión incompleta del nuevo material. nissanskylinesilvbl explicó en Reddit: "No leí nada para evitar spoilers. Solo después de verla descubrí que hay una escena adicional de TVA si la ves en Infinity Vision/IMAX. ¡Qué rabia! Me siento estafado". Otro usuario, signofthenine, comentó: "La vi hoy y no había ninguna escena de la TVA. Me sorprendió bastante cuando llegué aquí y vi que la mencionaban".

Curiosamente, las críticas no parecen dirigirse tanto al reestreno de 'Endgame' como a la forma en la que se ha planteado este nuevo final. Muchos espectadores siguen disfrutando enormemente de volver a ver la película en una pantalla grande. De hecho, Caty0325 escribió: "Es increíble lo mucho mejor que se ve una película de los Vengadores en la pantalla grande que en casa. Ojalá hubieran vuelto a estrenar Infinity War en cines. Habría sido una sesión doble genial". JoshTHX, por su parte, señaló: "Disfruté mucho volviendo a ver esta película en IMAX. Simplemente odié el final modificado".

Además, la situación también ha alimentado las acusaciones de que el reestreno busca conseguir que los fans vuelvan a pagar por una película que ya conocen para acceder a material relacionado con 'Doomsday'. Algunos espectadores han criticado esta estrategia concretamente:

"Obviamente, está diseñado para extraer la mayor cantidad de dinero posible de los fans leales utilizando métodos deshonestos".

Las reacciones en redes también reflejan el enfado de parte del público con esta distribución en España. Algunos espectadores consideran que las escenas adicionales están bien y que la experiencia merece la pena si se ven en Infinity Vision, pero califican de estafa la versión que no incluye todo el material. Por ejemplo, @Allosa_10 27 dice lo siguiente:

"He visto las escenas nuevas y solo decir que me parece muy cutre tener que añadirle cosas a una película de hace 7 años porque has sido incapaz de hacerlo en una de las 16 películas siguientes para enlazarla con la siguiente".

Por ahora, Disney no ha confirmado cuándo -o si- esta versión de 'Vengadores: Endgame Encore' llegará a Disney+, por lo que habrá que esperar para comprobar si las cuatro escenas terminan estando disponibles para todos antes de que 'Vengadores: Doomsday' llegue a los cines.

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