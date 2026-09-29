La disparatada petición de Johnny Depp para hacer de Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' y que el propio actor acabó descartando

A sus 63 años, el actor Johnny Depp ha quedado asociado de por vida al personaje de Jack Sparrow. Puede que no fuera el elegido en primer lugar para hacer el papel, y de hecho Disney estuvo a punto de despedirle, pero actualmente cuesta imaginar un futuro para la franquicia 'Piratas del Caribe' sin Depp a bordo. De hecho, todo apunta que le veremos de nuevo en la sexta entrega de la saga.

La nariz azul de Jack Saprrow

Ahora quiero echar un vistazo atrás para recordar el primer encuentro que Johnny Depp tuvo con Gore Verbinski, director de las tres primeras películas de la franquicia. Una reunión donde el actor quería proponer al cineasta cuál era su enfoque para dar al personaje de Jack Sparrow.

El intérprete estadounidense pensó que Sparrow podría haber perdido su nariz durante un combate con espadas, pero luego hizo que se la volvieron a coser. Eso llevaría a que tuviese la nariz azul porque apenas habría circulación sanguínea en esa zona y también que el famoso pirata tuviese más miedo a la pimienta o a coger un resfriado que a la propia muerte.

Esta alocada petición de Johnny Depp se desveló en el audiocomentario que grabó el actor junto a Gore Verbinski para la edición en formato doméstico de 'Piratas del Caribe: La Maldición de la Perla Negra'. Lamentablemente, en España ese extra solamente está incluido en la edición en DVD de la película ya que Disney no consideró oportuno incluirlo también en el Blu-ray.

Lo que me parece más sorprendente de esta anécdota es la reacción de ambos. Por un lado, Depp acabó dándose cuenta del disparate que estaba proponiendo y que no podrían seguir adelante con la idea, algo que alivió a Verbinski, quien durante la reunión había asumido que no le quedaba otra que aceptar la sugerencia de la estrella, y estaba intentando encontrar la forma de convencer a Disney cuando el actor le dijo que no sería necesario.

Por suerte, la cosa no fue más allá y Johnny Depp acabó componiendo un personaje memorable por el que incluso llegó a ser nominado al Óscar como mejor actor protagonista del año.

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