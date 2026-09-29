Hoy en Netflix, un espectacular thriller de Christopher Nolan que ganó 7 Oscars. Una película sobre un hombre que cambió la historia para siempre

Hace ya tres años, Christopher Nolan se marcó una de las películas más ambiciosas de su carrera con 'Oppenheimer', un drama histórico de tres horas que consiguió convertir la vida del físico responsable del Proyecto Manhattan en un auténtico thriller. Ahora, la película ganadora de siete Oscar acaba de incorporarse al catálogo de Netflix, así que es una ocasión perfecta para recuperar una de las grandes producciones de los últimos años y descubrir por qué consiguió convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos de 2023.

En ella, Cillian Murphy se mete en la piel de J. Robert Oppenheimer, el científico que lideró el desarrollo de la primera bomba atómica, acompañado por un reparto espectacular en el que encontramos nombres como Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek y Kenneth Branagh. Y aunque tres horas de científicos, política y física nuclear puedan sonar a plan poco apetecible, Nolan consigue construir una película absorbente, tensa y visualmente impresionante.

Un thriller sobre la creación de la bomba atómica

'Oppenheimer' sigue los pasos de J. Robert Oppenheimer desde sus primeros años como estudiante y científico hasta su participación en el Proyecto Manhattan, el programa secreto con el que Estados Unidos buscaba desarrollar la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Nolan no se limita a contar cómo se construyó el arma que cambió la historia: su película también se detiene en las consecuencias personales y políticas que tuvo para el científico y en el conflicto moral que terminó acompañando al protagonista durante el resto de su vida.

Uno de los grandes motivos para verla es, sin duda, Cillian Murphy. El actor llevaba años trabajando con Nolan y finalmente recibió el papel protagonista que le permitió demostrar todo lo que podía hacer con un personaje tan complejo. Su Oppenheimer es brillante, ambicioso, inseguro, contradictorio y cada vez más consciente de las consecuencias de su trabajo. Y Murphy consigue transmitir buena parte de todo eso sin necesidad de grandes discursos, y su interpretación terminó llevándose el Oscar al mejor actor.

A su alrededor, Nolan reunió un reparto que parece diseñado para que sea imposible apartar la mirada de la pantalla. Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, Emily Blunt da vida a Kitty Oppenheimer, Matt Damon es el general Leslie Groves y Florence Pugh interpreta a Jean Tatlock, mientras que la película también cuenta con las apariciones de Rami Malek, Kenneth Branagh, Josh Hartnett, Casey Affleck y Gary Oldman. Y sí, muchos de ellos tienen papeles relativamente pequeños, pero Nolan consigue sacarles partido para construir un retrato cada vez más amplio del protagonista y del mundo que le rodea.

También está la forma en la que el director cuenta la historia. 'Oppenheimer' salta constantemente entre diferentes momentos temporales y puntos de vista, utiliza el color y el blanco y negro para diferenciar sus líneas narrativas y convierte conversaciones aparentemente muy técnicas en escenas cargadas de tensión. Incluso cuando sabemos perfectamente que el Proyecto Manhattan va a culminar con la detonación de la primera bomba atómica, Nolan consigue que esperemos ese momento como si no supiéramos qué va a ocurrir. Y cuando finalmente llega la prueba Trinity, el resultado es bastante más inquietante que espectacular.

Todo ello explica que 'Oppenheimer' terminara llevándose siete Oscars, incluyendo el de mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. También fue un enorme éxito de taquilla para una película de tres horas centrada en un científico y en las consecuencias de sus descubrimientos. Así que ahora que Netflix la acaba de incorporar a su catálogo, no hay excusas para seguir posponiéndola y si todavía no la has visto, este puede ser el momento perfecto para comprobar por qué Christopher Nolan consiguió convertir la historia del hombre que ayudó a crear la bomba atómica en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de los últimos años.

En Espinof | ‘La odisea’ es el recopilatorio de grandes éxitos de Christopher Nolan: todas sus películas anteriores le han preparado para su épica aventura

En Espinof | Christopher Nolan es un autor y creo que la prueba definitiva la podemos observar en la relación entre 'La Odisea' y 'Oppenheimer'