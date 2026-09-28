El corte de pelo de Tom Shelby en 'Peaky Blinders' prolifera como los hongos, pero Cillian Murphy no lo entiende: "Es asqueroso"

Como alguien que se enamoró perdidamente del corte de pelo de Jake Gyllenhaal en 'Prisioneros' y lo llevó durante una larga temporada, debo de decir eso de "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra" antes de pedir que, por favor, la gente deje de copiar el icónico estilo capilar de Tom Shelby en la serie 'Peaky Blinders'. Pero ojo, porque los detractores de la tendencia también se encuentran dentro de la producción.

"Hazme un Shelby"

Si frecuentas un gimnasio por la tarde, es más que probable que, desde hace un par de semanas, hayas visto llegar en masa hordas de chavales con un French Crop que se adueñan de las poleas durante media hora mientras miran el móvil entre series. No sabemos si la producción protagonizada por Cillian Murphy tiene la culpa, pero si le has cogido una rabia irracional a este corte, debes saber que el actor irlandés está en tu equipo.

Durante su paso por el siempre genial 'The Graham Norton Show' hace cosa de un año, Murphy, que se encontraba promocionando el largometraje 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', dejó caer su desagrado hacia un corte de pelo que, según afirmó Jodie Turner-Smith, "Está en todas partes gracias a él", mientras dio una breve lección de historia sobre el mismo.

Es asqueroso. La historia detrás de ese corte de pelo es que se inventó para prevenir los piojos. Tienes como el 60 % más de oportunidad de no cogerlos, supongo.

Greta Lee y Taylor Swift, también presentes, bromearon sobre la presunta efectividad del invento, nacido en la Normandía francesa y popularizado durante la I Guerra Mundial —cuando muchos peluqueros se alistaron en el ejército— haciendo referencia al pegote de cabello que queda en la parte superior de la cabeza: "¡Pero aún tienes todo eso ahí arriba!".

Nosotros tampoco entendemos la ciencia detrás del French Cut y su poder antiparasitario, pero lo que sí queda claro cristalino es el poder de la ficción para crear iconos que arraigan ya no solo en la cultura popular, sino en las tendencias estilísticas... para bien o para mal.

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