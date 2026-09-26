El anime ideal si echamos de menos 'Jujutsu Kaisen'. Una frenética serie de fantasía urbana con ninjas, monstruos y un gatete que se puede ver en menos de 6 horas

Estamos acostumbrados a que las series de anime adapten mangas más o menos populares, así que cuando un manga cancelado de repente recibe su propia adaptación nos choca bastante. Y en el caso de 'Black Torch', no solo ha salido un anime majísimo de acción, sino que también ha terminado siendo una de las series más entretenidas para seguir durante la temporada de verano.
Agárrame esos mononokes
El manga de 'Black Torck' de Tsuyoshi Takaki comenzó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump allá por 2016, aunque pronto dio el salto a formato digital en Shonen Jump+. Sin embargo, el cambio no le sentó demasiado bien porque la serie fue fulminantemente cancelada en 2018, tras apenas 19 capítulos publicados y cinco volúmenes recopilatorios.
Teniendo en cuenta que era una serie de hace diez años, la adaptación de anime nos pilló bastante por sorpresa, pero lo cierto es que con el tiempo 'Black Torch' se ha ido convirtiendo en un pequeño manga de culto para los fans de la fantasía urbana... Y la adaptación a anime les ha salido redonda.
Jiro no solo fue entrenado como ninja por su abuelo, sino que además tiene la habilidad de hablar con los animales. Esto ha hecho que se vuelva muy amigo de los animales de su zona y que se preocupe mucho por ellos, así que cuando descubre a un gato herido en el bosque no se lo piensa dos veces antes de ayudarlo.
Resulta que este es Rago, un mononoke que asumió la forma de gato negro y ha estado sellado durante muchos años. Y cuando otro mononoke intenta atacarlo, Jiro se interpone y resulta herido de muerte, así que Rago decide fusionarse con él para salvarle la vida. Después de unos cuantos tumbos, Jiro y Rago terminan trabajando para la Oficina de Espionaje en un nuevo departamento llamado Black Torch, especializado en lidiar con espíritus malvados.
Un fascinante anime de fantasía urbana que combina tecnología, ninjas, y espíritus, con muchísima acción de por medio. Un batiburrillo que funciona de miedo y nos ha dejado al hijo perdido de 'Naruto' y 'Chainsaw Man', pero que por desgracia no llegó en el mejor momento, teniendo que competir con grandes pepinazos y que fue guillotinada demasiado pronto.
Aún así, es un anime de fantasía sólido, ideal si echamos de menos 'Jujutsu Kaisen', porque vamos a encontrar muchos parecidos. Un trío de protagonistas con un chaval majísimo, una tía todoterreno y un tercero muy serio, un personaje principal poseído por una fuerza superior, una organización encargada de luchar contra monstruos... La lista de tropos sigue, pero 'Black Torch' sabe aprovecharlos de maravilla, aunque resulte poco novedoso con la ristra de series más populares que vinieron tras ella.
Aunque 'Black Torch' viene de la mano de 100studio, un estudio de anime bastante joven, tiene un acabado bien majo, que sabe sacarle partido al diseño de los monstruos y las escenas de acción. Eso sí, la mayor baza de 'Black Torch' es el combo de Jiro y Rago, un dúo divertidísimo que te cae bien desde el primer momento y con el que quieres quedarte hasta el final.
Con tan solo doce episodios, disponibles en Crunchyroll, 'Black Torch' es ideal para una pequeña maratón de menos de seis horas. Un anime de acción que ha logrado mantenerse con la cabeza alta todo el verano, y que, desgraciadamente, deja con ganas de más con su inmenso potencial.
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