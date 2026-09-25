La miniserie de Netflix de 8 episodios demasiado buena para no tener temporada 2 por fin es renovada oficialmente

Una cosa que conviene tener en cuenta con cualquier miniserie es que luego puedo perfectamente dejar de serlo, normalmente por una mezcla del gran éxito de público conseguido con el hecho de haber recibido grandes críticas. Ya sucedió en el caso de 'Shogun' con Disney+ y ahora ha sido Netflix la que por fin ha confirmado oficialmente que 'La bestia en mí' tendrá temporada 2.

Estrenada el 14 de noviembre de 2025, 'La bestia en mí' cuenta en 8 episodios la historia de una escritora de mucho éxito que lleva tiempo viviendo recluida. De hecho, lleva tiempo siendo incapaz de escribir libro alguno, pero todo cambia con la llegada de un nuevo vecino, un hombre poderoso que en su momento fue el principal sospechoso por la desaparición de su esposa...

El éxito de 'La bestia en mí' en Netflix fue indiscutible, ya que fue la serie más vista de la plataforma durante dos semanas seguidas y además sumó 43 millones de visualizaciones solamente de su estreno hasta el final de 2025. Muy buenos datos, pero justo es destacar que se quedó algo lejos de poder entrar en el top histórico de series más vistas de la historia de Netflix.

Sin embargo, 'La bestia en mí' también consiguió un gran apoyo de la prensa especializada, logrando un 85% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y logrando además 9 nominaciones a los premios Emmy. Finalmente se llevó dos, incluyendo una al mejor actor protagonista de miniserie o telefilm para Matthew Rhys.

Ya habían dejado caer esa posibilidad

Por ahora, Netflix ha confirmado el regreso de Claire Danes al frente del reparto, con Howard Gordon volviendo también a ejercer como showrunner, aunque compartiendo la responsabilidad en esta ocasión con Daniel Pearle. Esperemos que no tarden demasiado en tener lista la temporada 2, pero Howard ya comentó el año pasado en Deadline que había dejado abierta la puerta a esa posibilidad:

Se concibió como una miniserie. Sin duda es posible, porque quienes queden al final seguirán aquí, y creo que si hay una historia, estaríamos dispuestos a contarla. Creo que sin duda hay espacio para otra temporada.

Ahora el propio Gordon se ha mostrado entusiasmado con la idea de traer de vuelto 'La bestia en mí', señalando que "siempre nos dijimos que solo haríamos una segunda temporada de 'La bestia en mí' si encontrábamos una historia a la altura de la primera, y me alegra mucho decir que la encontramos".

Por lo visto, el proceso de desarrollo de la historia está ya bastante avanzado e incluso se ha trabajado ya en el reparto de la nueva entrega, por lo que es de esperar que en esta ocasión no tengamos que esperar tanto como con otras series...

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026