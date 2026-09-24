DC quiere ponernos el estómago del revés con su primera película de terror, y 'Clayface' deja claro que van por el buen camino

Si algo hemos aprendido tras padecer los largometrajes del universo de villanos de Spider-Man de Sony es que es harto complicado adaptar al cine la historia de orígenes de un antagonista comiquero. Títulos como 'Morbius' —siempre en nuestros corazones— o 'Kraven: El cazador' demuestran que las medias tintas no encajan con un producto de este corte, y la gente de DC Studios parece haber aprendido la lección para su esperada 'Clayface'.

Con su tráiler final, la película dirigida por James Watkins —responsable de la perturbadora 'Eden Lake' y del pan sin sal que terminó siendo el remake de 'Speak No Evil'— deja claro que no piensa hacer prisioneros y que va a abrazar el terror más puro, grotesco y desagradable en un ejercicio de body horror que llevará una premisa hermanada, en cierto modo, con 'La sustancia' a niveles insospechados.

En la Distinguida Competencia no se han andado con chiquitas y han convertido el descenso a los infiernos de Matt Hagen en una producción con calificación R —vamos, para adultos— que no escatima en gore y violencia para revolver los estómagos del respetable. Por si te preguntas de qué tratará exactamente el relato, nada mejor que leer la sinopsis oficial:

El meteórico ascenso de Matt Hagen, desde chico de la calle en Gotham hasta protagonista de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe del crimen local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada a lo que aferrarse, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su aspecto anterior… pero que también afecta inesperadamente su percepción de la realidad, sumiéndolo en una espiral destructiva de venganza que lo consume por completo.

Tom Rhys Harries encabeza, como villano titular, un reparto que completan Naomi Ackie, David Denick, Max Minghella y Eddie Marsan, quienes se han puesto a las órdenes del mencionado Watkins para interpretar un guion firmado a cuatro manos nada menos que por Mike Flanagan y Hossein Amini —este último escriba de cintas como 'Drive' y creador de la serie 'McMafia'—.

'Clayface', que será la primera película del DC Universe de James Gunn y Peter Safran en términos cronológicos, se estrenará el próximo 23 de octubre. Esperemos que tenga un mejor desempeño en taquilla que la injustamente denostada 'Supergirl', aunque algo me dice que no tendrá demasiados problemas para convertirse en uno de los mayores reclamos de la spooky season.

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