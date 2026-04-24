James Gunn ubica 'Clayface' dentro de la línea temporal del DCU, y asegura que estará "muy conectada" con el resto de historias del universo compartido

Ver el tráiler de 'Clayface', la nueva película de DC Studios gestada bajo la capitanía de James Gunn y Peter Safran, me ha generado muchas sensaciones, y todas de ellas extremadamente positivas; siendo la primera de ellas la peculiar similitud entre la imagen principal del avance, en la que el personaje titular aparece vendado y en un estado bastante deteriorado, y Curly, uno de los personajes de esa desquiciada genialidad que es el videojuego 'Mouthwashing' —tremendísima experiencia, por cierto—.

Empezar por el principio

Más allá de esto, me alegra profundamente que un universo compartido superheróico como el DCU vaya a apostar por una producción con lo que parece ser una personalidad tan marcada, en la que el terror más puro y el body horror prometen ser los dos grandes pilares de su tono y su narrativa. Pero, con todo esto sobre la mesa, aún quedan unas cuantas incógnitas que desvelar sobre el largometraje protagonizado por Tom Rhys Harries.

Por suerte, James Gunn es una persona tremendamente activa en redes sociales, y no duda en responder —haciendo siempre el necesario filtro— las preguntas de un fandom ávido de conocimiento. En esta ocasión, una de las principales cuestiones sobre 'Clayface' radica en su ubicación dentro de la línea temporal del Universo DC vigente, en la que el villano de Batman ya ha hecho acto de presencia durante la primera temporada de 'Creature Commandos'.

En un post de Threads, el realizador ha confirmado que la película se ambienta antes del resto de todas las series y películas del DCU estrenadas hasta la fecha, incluyendo 'Superman', subrayando que "es la primera película del DCU en orden cronológico". Además de esto, ha hecho hincapié en que está "muy conectada" con las otras historias del universo compartido, pero que "como siempre, la historia individual es lo más importante".

'Clayface', dirigida por James Watkins y protagonizada por el mecionado Rhys Harries, Naomi Ackie y David Dencik, ha sido definida por Gunn como una "película de terror", y no como una cinta de crossovers entre superhéroes —lo cual es muy de agradecer—. Para poder verla, tendremos que esperar al 23 de octubre de este mismo 2026.

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