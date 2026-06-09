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'The Walking Dead' continúa con el nuevo tráiler de su próximo capítulo. La saga zombi trae el regreso de uno de los personajes favoritos de los fans

La temporada 3 de 'The Walking Dead: Dead City' prepara el regreso de un personaje del pasado de los protagonistas

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Puede que la enorme euforia en torno a 'The Walking Dead' haya terminado, pero su universo zombi sigue todavía muy vivo con sus spin-offs. La próxima novedad llegará este próximo verano con la temporada 3 de 'Dead City', la expansión protagonizada por Negan y Maggie de la que ya podemos ver un nuevo teaser trailer.

Una entrega que veremos a partir del 27 de julio en AMC+, en simultáneo con su estreno en Estados Unidos y que traerá el regreso de uno de los que fue durante un tiempo uno de los personajes favoritos de los fans. 

Cómo lo beth

Sin saber mucho de su regreso, se ha podido ver en el rodaje de la serie a Emily Kinney, quien interpretó a Beth, la hermana de Maggie, durante cuatro temporadas de 'The Walking Dead' hasta su muerte en la temporada 5. A partir de aquí tenemos elucubraciones ¿se trata de una alucinación?, ¿sueños? ¿o más bien, de flashbacks?

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Teniendo en cuenta que es una serie en la que las heridas del pasado marcan mucho a los protagonistas, no es nada de extrañar esta incorporación. Por otro lado, la sinopsis oficial habla de que los protagonistas «se ven obligados a preguntarse si han aprendido realmente de sus viejas heridas o si su oscuro pasado condenará a toda la ciudad.»

Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan protagonizan 'Dead City', capitaneando un reparto formado por Jimmi Simpson, Raúl CastilloAimee GarciaLogan Kim y Michael Emery. Seth Hoffman es el showrunner.

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