Este explosivo episodio de 'The Walking Dead' tiene el momento más emotivo de la serie para una de sus estrellas. "Me puse a llorar como un bebé"

Cuando salió en 2010, 'The Walking Dead' hizo algo que no se creía posible en aquel momento: tener al mundo entero enganchado a un drama televisivo de zombis. Resultó no ser una moda pasajera, la serie acabó teniendo la friolera de 11 temporadas y originando un universo de ficción que se mantiene hasta hoy.

Ningún otro actor se vio tan beneficiado con este fenómeno como Norman Reedus, su personaje ni siquiera aparecía en el cómic original y ha acabado siendo el gran favorito de la audiencia y protagonizando su propio spinoff. Es una relación recíproca, el actor le ha dedicado siempre buenas palabras a la serie, que ayudó a revitalizar su carrera y le ha dado probablemente el rol por el que todos le recordemos.

Una de las "muertes" más dolorosas

En declaraciones para Entertainment Weekly en 2022, al actor le preguntaron por su momento favorito de la serie. Para ello Reedus se fue al quinto episodio de la novena temporada. Titulado 'Qué viene después', es una decisión curiosa porque se trata de un episodio prácticamente dedicado por completo a Rick, y un punto de inflexión importante en la serie por ser el último episodio Andrew Lincoln en la serie.

Es precisamente un momento que comparte con Rick el favorito de Reedus y no habría existido sin una desviación del guión original, con Greg Nicotero, el director, y Reedus dando con una escena mucho más íntima entre los dos.

"Originalmente mi personaje debía correr con el grupo por el puente y gritar "¡No!". Pero Greg dirigió ese episodio y se nos ocurrió la idea de que él estuviera en una cama de hospital muriéndose y yo le estuviera cogiendo la mano. Así que hicimos este cambio en el que solo lo miro a los ojos y disparo a los zombis que se acercan a él, pero se trata más bien de la conexión entre él y yo. Estoy aquí. Quiero que seas la última cara que veas antes de que esto termine. Y resultó ser una escena muy emotiva. Y es un poco porque soy un blando, es un poco porque quiero a Andy, y es un poco por los personajes, pero todo se juntó y me puse a llorar como un bebé."

En retrospectiva, el momento se vio un poco chafado por el hecho de que Rick no acabó muriendo, aunque en aquel momento no lo sabíamos. Detrás de las escenas se estaba estudiando otra forma de traer de vuelta al personaje después de la decisión del actor de dejar la serie. La largamente prometida trilogía de películas de Rick nunca terminó ocurriendo, pero acabó reciclándose en forma de su serie con Michonne.

