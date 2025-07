Adiós al spin-off de 'The Walking Dead'. La serie de Daryl Dixon anuncia su final, aunque sus creadores no cierran la puerta del todo

Todavía no se ha estrenado la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y desde AMC ya han decidido su final. El spin-off de Daryl Dixon y Carol Peletier regresa el próximo 7 de septiembre con los personajes de Normal Reedus y Melissa McBride cruzando España, pero su viaje no se alargará mucho más.

Hasta luego, Daryl y Carol

Las series de 'The Walking Dead' ya son famosas por dar cuerda durante temporadas y temporadas, pero la historia de 'Daryl Dixon' parece que va a estar algo más contenidita y solo tendrá un total de cuatro temporadas.

AMC ha revelado que la producción de la temporada final empieza en España este mismo mes. La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' será un poco más larga, con un total de ocho episodios, y se grabará en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, Bilbao, Galicia, Andalucía, Segovia y Toledo.

"Después de muchas conversaciones, hace tres semanas empezamos a trabajar en la cuarta temporada", dijo el showrunner David Zabel durante la San Diego Comic-Con, como recogen desde Deadline "Será una temporada de tamaño super. Haremos ocho capítulos, que es algo muy guay... nos están dejando completar la historia de Daryl y Carol en España, y será algo muy emocional y potente."

"También completará esta parte del viaje de estos personajes, la aventura europea, así que esta es la última temporada de esta versión de la serie", continuó Zabel. "Aunque después, lo que queda por delante para estos personajes, ya veremos. Estoy seguro de que hay muchas cosas y estamos hablando de ello todo el tiempo, pero por ahora será la cuarta y última temporada."

Así que aunque 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y el viaje por Europa de Daryl y Carol lleguen a su final, la puerta se queda abierta a que los personajes regresen en algún momento. Ya veremos cómo termina la serie (y si hay tragedia o no de por medio), pero si los dos salen airosos es posible que volvamos a verlos en otro spin-off. Aunque, por su parte, Norman Reedus no lo tiene tan claro.

"La forma en la que termina es muy específica. David [Zabel] ha hecho un gran trabajo delineando a estos dos personajes y sus historias y a dónde van. Es muy agridulce, de muchas maneras", dijo Reedus durante el evento, mientras que Melissa McBride dejó caer que "hay mucha historia que contar, y el fenomenal reparto y equipo están trabajando muy duro en esta temporada final. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho".

Al fin y al cabo, el final de la serie de Daryl y Carol no es una despedida para la franquicia. 'The Walking Dead' todavía tiene más spin-offs por delante, incluyendo la tercera temporada de 'Dead City' y la antología 'More Tales from the Walking Dead Universe'.

