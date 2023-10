'The Walking Dead: Daryl Dixon': todo lo que sabemos de la temporada 2 del spin-off de la serie de zombis con Norman Reedus y Melissa McBride

Una vez acabada la serie original, estamos en una nueva era para 'The Walking Dead' con múltiples spin-offs/secuelas en marcha que exploran las aventuras en solitario (o en pareja) de algunos de sus protagonistas. La más reciente en aparecer ha sido la serie dedicada a Daryl Dixon, encarnado por Norman Reedus, quien ha acabado en Francia.

Después de acabada su primera temporada, vamos a repasar todo lo que sabemos de la temporada 2 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'... serie subtitulada para la ocasión como 'The Book of Carol'.

La historia

Como su propio subtítulo indica, 'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol' supone el regreso de Carol a la vida de Daryl, tal como adelantaba el final de la temporada 1. En él vimos cómo la mujer localiza en Maine el campamento del que desapareció Daryl y se lanza a descubrir qué ha pasado con él.

Por otro lado, el final de la temporada 1 puso a Daryl con la posibilidad de volver a Estados Unidos... o quedarse a resolver lo pendiente en Francia junto a Laurent. Teniendo en cuenta que la temporada se está rodando en el país europeo parece más que seguro que el personaje decide quedarse... o pasará algo que le devuelva a tierra.

De ser así, parece que finalmente Dixon decide inmiscuirse en algo que no parecía ser asunto suyo: los rifirrafes entre las dos facciones que se disputan el control. Sin embargo, si nos fiamos del título, parece que la acción quedará algo en "pausa" en lo que veremos más a Carol investigar el paradero de Daryl.

El reparto

Como no podía ser de otra manera, Melissa McBride como Carol es la principal incorporación a esta segunda temporada que se reunirá con Norman Reedus como Dixon.

Junto a ellos, está confirmada la presencia de Clémence Poésy como Isabelle, Louis Puech Scigliuzzi como Laurent, Laika Blanc Francard como Sylvie, Anne Charrier como Marion Genet, Romain Levi como Stéphane y Eriq Ebouaney como Fallou.

El rodaje

La verdad es que con la franquicia de 'The Walking Dead' suele dar gusto porque su maquinaria va con precisión sin parar y la temporada 2 se encuentra ahora mismo en producción en Francia. Es más, a pesar de la presente huelga de actores, el rodaje no paró debido a un acuerdo entre AMC y SAG-AFTRA.

David Zabel es el showrunner de la serie, que cuenta con Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero y Angela Kang, entre sus productores ejecutivos.

La fecha de estreno

Aquí dependerá de cómo maneje AMC el calendario de estrenos de la franquicia, pero está previsto que podamos ver la temporada 2 de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en 2024. En España se puede ver a través del canal de pago y de AMC+.

El tráiler

Con el anuncio del nuevo título ('The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol') AMC lanzó un primer teaser trailer de lo que nos podemos encontrar en esta temporada 2.

En Espinof: