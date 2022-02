'The Walking Dead': todo lo que sabemos sobre la película de Rick Grimes

La franquicia 'The Walking Dead' parece no tener límites pese a que la serie madre se despedirá este mismo año con el lanzamientos de los episodios restantes de su duodécima temporada. Entre los proyectos en marcha para seguir adelante con este universo sobresale la trilogía de películas con las que Andrew Lincoln va a retomar el personaje de Rick Grimes.

Anunciadas por todo lo alto a finales de 2018, lo cierto es que el movimiento alrededor de ellas ha sido bastante menor de lo esperado en estos tres años. De hecho, se esperaba que el trabajo en la primera de ellas comenzase a finales de 2019, pero las cosas se complicaron, llegó el coronavirus y todavía seguimos esperando para poder ver la primera película de 'The Walking Dead'.

La historia

Esta trilogía de películas tiene previsto explorar el futuro de Rick, contándose con el regreso de los personajes de Michonne y Jadis. No está confirmado, pero se espera que siga a un grupo llamado Tres Anillos, una fuera militar que está convencidos de que ellos son el futuro de la humanidad.

Lo que sí se aclaró en su momento es que no adaptará ningún arco de los cómics de Robert Kirkman, por lo que prometen ser historias completamente originales, aunque el autor sí que estará muy implicado en estas películas

Reparto y protagonistas

Como ya hemos mencionado, Lincoln recuperará aquí a Rick Grimes, el personaje que interpretó en 'The Walking Dead' desde el inicio de la serie hasta el quinto episodio de la novena temporada, siendo entonces cuando se bajó del barco.

A su lado también deberíamos ver a Danai Gurira (Michonne), actualmente muy ocupada con el rodaje de 'Black Panther 2', y Pollyanna McIntosh (Jadis), o al menos esa era la idea inicial. Puede que la historia haya sufrido algunos cambios en todos estos años. De hecho, nada se sabe sobre qué otros actores podrían participar en estas películas.

El rodaje y el trabajo de producción

Las grabaciones de las películas de 'The Walking Dead' todavía no han comenzado. Scott M. Gimple, showrunner de la serie durante varios años, destacó a finales de 2020 que el trabajo de preproducción seguía en marcha y que los planes se habían visto afectados por el coronavirus.

Meses después, Lincoln confirmó que todo seguía en marcha, pero aclarando también que el rodaje todavía no había empezado y que tampoco había planes para hacerlo a corto plazo. Por su parte, Greg Nicotero, un veterano del mundo de los efectos especiales, destacó que todo seguía en marcha pero que no había una fecha para ponerse manos a la obra. Además, aclaró que había visto varios borradores del guion y que se lo estaban tomando con calma para no fallar ahí.

Tráiler, imágenes y cartel

Este teaser tráiler lanzado por AMC durante la Comic-Con de 2019 es el único material promocional disponible de las películas hasta ahora.

¿Cuándo se estrena?

Una incógnita, lo único que parece seguro es que se estrenará primero de forma exclusiva en cines