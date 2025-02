Uno de los personajes más odiados de 'The Walking Dead' es totalmente diferente en el cómic. Y es una lástima que se desaprovechase

Cuando hablamos de adaptaciones a cine o televisión siempre es esperable que haya cambios por el camino. En el caso de los fans 'The Walking Dead', ya se resignaron hace mucho de que la saga televisiva es casi una entidad completamente distinta al cómic original. Desde cambios argumentales, otros de tono y otros de personaje, a partir de cierto momento de la historia hay pocas coincidencias entre cómic y serie.

Quizás el personaje que peor parado salió es Andrea. Interpretada por Laurie Holden, Andrea terminó su andadura en la tercera temporada. Tras un arco irregular que incluía una serie de decisiones cuestionables e incluso un romance con uno de los mayores villanos de la serie en el momento, su muerte suponía el gran evento que venía a sacudir el status del grupo, con algunos de los personajes más importantes presentes entre lágrimas para sus últimos momentos.

Pese a que en su momento fue inesperado, no hace falta un vistazo muy profundo a las opiniones de la época para recordar que muchos pedían un destino funesto para Andrea. El personaje se había convertido desde el principio en uno de los más odiados de la serie, con espectadores odiando su actitud y sus decisiones negligentes que ponían al grupo y a sí misma en peligro.

La muerte de Andrea es consecuencia de la televisión de la época

Lo curioso es que en su día esta muerte fue una sorpresa incluso para la propia actriz. Laurie Holden contó en numerosas ocasiones que la decisión se tomó apenas unos días antes por el showrunner Glen Mazarra, quien necesitaba un evento traumático para terminar la temporada. La decisión, que en aquel momento parecería evidente dada la recepción del público de Andrea, no sentó del todo bien internamente. Mazarra también acabó despedido esa misma temporada por choques internos con Robert Kirkman, creador del cómic.

Ya con la serie y el cómic terminados, se puede decir que el personaje de Andrea fue uno de los cambios más trágicos que ocurrió en la adaptación televisiva. En el cómic, Andrea llega a ser quizás el miembro más indispensable del grupo junto con Rick. Una francotiradora hábil y con los pies en la tierra que llega a formar una pequeña familia con Rick y Carl. Antes de su fin prematuro, Holden tenía contrato para al menos la temporada 8, por lo que nos perdimos probablemente desarrollo de personaje enfocado en esta dirección.

Pese a su mala fama, había buena parte de la comunidad para la que esta muerte sigue siendo injusta. Como un fan comenta en Reddit: "Me cabrea mucho porque me gustaba Andrea e incluso aunque su personaje estaba escrito como un tremendo incordio en la segunda temporada, pensé que tenía gran potencial para quedarse hasta el final". Ya en aquel momento se cuestionaba si este odio tenías sus raíces en un mal tratamiento de la serie a los personajes femeninos, que se expandía a otros como Lori, y en lo que no dejaba de ser el arquetipo de "mujer histérica" tan denostado de la era, presente también en otras series populares como Skyler en 'Breaking Bad'.

