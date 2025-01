El creador de 'The Walking Dead' admite que su comienzo es idéntico al de '28 días después', pero pensó que a la gente no le importaría

En 2002 salió una película post-apocalíptica que lo cambiaría todo. '28 días después' de Danny Boyle y Alex Garland no es exactamente una película de zombis según sus autores, pero desde luego marcó las pautas que servirían de plantilla para las sucesivas obras del género. Un año más tarde, en 2003, salió el cómic de 'The Walking Dead', y también sería una gran influencia por méritos propios.

Pero estas dos historias comparten algo más que el género en el que se sitúan, y es que tienen exactamente el mismo comienzo: un hombre despierta en un hospital sin conciencia de lo que ha pasado. En un caso se llama Jim, en otro se llama Rick. Uno es policía y el otro repartidor, pero ambos deambulan desnudos alucinando con la nueva realidad que les rodea.

Esto según Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead', es casualidad. En una entrevista afirmó no haber visto la película hasta después de escribir el primer capítulo del cómic. Nos lo creamos o no, Kirkman le quita hierro al asunto, afirmando que no le preocupó demasiado ver que eran tan similares, y que pensó que al público tampoco le importaría, ya que ambas historias evolucionan de forma muy diferentes.

Lo cierto es que las fechas acompañan su justificación, en otra entrevista Kirkman explica que aunque la película se estrenó en 2002, no salió en Estados Unidos hasta 2003, cuando para entonces ellos estaban a punto de lanzar el segundo número del cómic. Incluso admite que tuvo la oportunidad de reescribir el primero, pero prefirió no hacerlo.

Pese a que el cómic jamás se podrá distanciar de esas comparaciones y Kirkman ya se ha resignado con ello, lo cierto es que ambas son historias muy diferentes. La primera es más un thriller de supervivencia sobre la pérdida de humanidad, la segunda llega más lejos en el conflicto, haciendo especial énfasis en el papel de la sociedad y en los diferentes intentos de civilización.

Es curioso que hayamos llegado de algún modo a cerrar el círculo, porque siguiendo el tráiler de la esperadísima '28 años después', muchos han indicado que lo visto les recuerda mucho a 'The Walking Dead', con el enfoque en un grupo de supervivientes que viven en una sociedad post-apocalíptica, y que han aprendido a organizarse tras la catástrofe.

