Su nombre ni siquiera aparece en los créditos: ¿Sabes qué superestrella interpreta al rey enmascarado en 'El reino de los cielos'?

El mundo de los cameos y las apariciones sorpresa en el mundo del cine es todo un pozo sin fondo repleto de participaciones en producciones de lo más variopintas bajo condiciones no menos sorpendentes, y el número de ejemplos para ilustrar esto, además de involucrar a estrellas de niveles estratosféricos dentro del ecosistema de Hollywood, se antoja casi interminable. Como suele decirse, para muestra, un botón —o, mejor dicho, varios—.

Sin rostro ni crédito

Por un lado encontramos colaboraciones por pura diversión, como las de Brad Pitt en 'Deadpool 2', en la que dio vida brevemente a Vanisher a cambio de un café; Daniel Craig en 'El despertar de la fuerza', donde interpretó a un Stormtrooper por placer; o una Cate Blanchett que hizo las veces de la expareja del protagonista de 'Arma Fatal', totalmente oculta bajo un traje de protección con mascarilla y gafas incluidas, debido a su devoción por los trabajos anteriores del director Edgar Wright.

Por otro, podemos dar con casos en los que los intérpretes de turno deciden, junto a los máximos responsables de la producción, quedar fuera de los títulos de crédito para mantener en secreto su participación y no desviar la atención del título en sí; y ahí están Matt Damon en 'Interstellar', Tom Cruise en 'Tropic Thunder' u Owen Wilson en 'Noche en el museo'. No obstante, la de Edward Norton en 'El reino de los cielos', pese a similar, fue una situación mucho más peculiar que el resto.

Durante una entrevista con The Guardian, el actor fue preguntado por su participación en la épica dirigida por Risley Scott, en la que hizo las veces del rey Balduino ataviado constantemente con una máscara. Un papel por el que decidió quedarse sin acreditar, según sus propias palabras, por no querer arruinarlo, y que aceptó, simple y llanamente, para poder comprobar desde dentro cómo se rueda un largometraje de esa escala y aprender lo máximo del flujo de trabajo de Scott.

Mi interés en ['El reino de los cielos'], para ser totalmente honesto, era que estaba evaluando una película de gran escala que mi compañía estaba pensando en producir. Ridley Scott y yo habíamos hablado durante años sobre hacer una película, pero simplemente nunca sucedió. Él me preguntó si interpretaría otro papel en El reino de los cielos, pero yo iba a hacer Down in the Valley y simplemente no tenía tiempo. Pero lo leí y pregunté quién iba a interpretar al tipo de la máscara. Y él dijo que simplemente iba a conseguir a un tipo que pudiera hacer una voz como la de James Mason. Y yo dije que podía hacer un James Mason bastante bueno. Y cuando dijo que solo tomaría dos semanas, simplemente se me metió esto en la cabeza: solo quería ver a alguien hacer una película a esa escala. Supongo que podría haber ido simplemente de visita. Pero tenía curiosidad por saber si el proceso era extremadamente diferente cuando hay tanto sucediendo a la vez, y él es un tipo que claramente sabe cómo hacer películas a esa escala y se siente cómodo con ello, y yo solo quería ver cómo trabajaba. Y pude hacerlo, y valió la pena. Y permanecí sin acreditar porque creo que lo habría arruinado.

Además, Norton confesó que nunca ha visto el montaje del director del largometraje —que, por cierto, es infinitamente mejor que la cinta mutilada que se estrenó en cines—, y calificó la versión lanzada en salas como un resultado de "el peor tipo de toma de decisiones coporativas".

Nunca he visto eso, ¿qué tal está? Solo puedo imaginar que es mejor que lo que terminaron estrenando. Me sentí mal por Ridley [Scott] y por Bill Monahan en particular. Era un guion realmente maravilloso, y debería haber sido una película de tres horas. Fue una de esas clásicas dinámicas de Hollywood en las que la película de otra persona se estrena con tres horas de duración y fracasa, lo que significa que la tuya tampoco puede durar tres horas. Fue el peor tipo de toma de decisiones corporativas. Tengo que ser honesto, no estuve profundamente involucrado en ello, solo lo observaba desde fuera, pero sentí que cualquier esperanza que tuviera de ser una buena película fue destruida por el pensamiento corporativo.

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