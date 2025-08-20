Tom Cruise se enganchó tanto al guion de una película que, al no haber papeles para él, hizo lo imposible: inventar su propio personaje

Pensar en Tom Cruise es tener referencias de un hombre que, ligado al cine de acción, nos tiene acostumbrados a un montón de acrobacias y cintas en donde lo imposible es cotidiano para sus personajes, sin embargo, fuera de este renombrado género, el actor también se ha dado a la tarea de agregar a su currículum apariciones en diversas comedias, como aquella en la que, después de leer el guion, suplicó por un papel, sin embargo, todo pintaba a que se quedaría fuera de dicho proyecto.

Cruise mejoró 'Tropic Thunder' con Les Grossman

O al menos eso es lo que pensaba todo el mundo, ya que con un guion ya estructurado era imposible volverlo a escribir para que Tom apareciera en la película. Sin embargo, el actor decidió crear su propio personaje para formar parte de 'Tropic Thunder', una comedia donde su personaje de Les Grossman no sólo fue muy bien recibido, sino que también ayudó al desarrollo de la trama de la cinta.

Tal como se comenta en una entrevista en Grantland con varios de los profesionales involucrados en el proyecto, incluido el actor y director Ben Stiller, se consideró a Tom Cruise para el papel protagonista de Tugg Speedman (que encarnó Stiller) y fue así como el guion llegó a manos de la estrella de 'Misión Imposible'. Cruise lo modificó para agregar al villano de la trama, sin embargo, las negociaciones de ambos lados retrasaron la puesta en marcha de la cinta.

Fue entonces cuando Stiller decidió tomar el papel principal para sí mismo y cuando Cruise le llamó para buscar otra opción: "Me dijo que no podía sacarse el guion de la cabeza y me preguntó: '¿Qué más hay disponible?'. Le respondí: 'Bueno, todavía no hemos elegido a alguien para el papel de Les Grossman'. Tom me respondió: "Yo lo haré".

En el guion modificado por Cruise, éste había sumado a un nuevo personaje: uno que se convertiría en un elemento significativo para la historia de 'Tropic Thunder'. "Se le ocurrió la idea de un ejecutivo de estudio codicioso y cerdo que realmente representa la parte asquerosa de Hollywood", comenta Stuart Cornfield, el productor acerca de la encarnación del ejecutivo del mundo del entretenimiento sin escrúpulos, obsesionado con el éxito comercial y dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo.

La interpretación de Tom Cruise como Grossman fue tan convincente que su presencia en pantalla era magnética y sus escenas eran algunas de las más memorables y divertidas de 'Tropic Thunder', incluyendo aquella secuencia del baile. Al actor también le encantó interpretarlo y ha confesado que quiere traerlo de vuelta.

