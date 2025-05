Tom Cruise quiere traer de vuelta a su personaje más asqueroso e icónico. Lo creó en su momento más bajo y quiere resignificarlo, pero esperad sentados a su retorno

Cualquiera diría, viendo a Tom Cruise hablando de sus próximos proyectos, que, en el fondo, se ha quitado una tremenda losa con el final de 'Misión Imposible'. Por mucho que le guste la acción desmedida, estaba deseando volver a hacer otro tipo de películas. Al fin y al cabo, desde 'Barry Seal (El traficante)' no hace un titulo que no sea de acción, y para alguien cuya carrera ha destacado siempre por lo ecléctico, le tiene que estar comiendo por dentro. Y aquí entra, por sorpresa, Les Grossman.

Demasiados proyectos

Para entender el contexto de Les Grossman hay que irse hasta 2005. Concretamente, hasta el 23 de mayo de 2005, el día que Cruise fue al programa de Oprah Winfrey y saltó sobre el sofá indicando lo mucho que quería a Katie Holmes. Fue uno de los primeros memes de Internet, y fue suficiente para cargarse de un plumazo todo lo que el actor había construido durante casi 25 años de carrera. Fue casi inmediato: después de convertirse en el hazmerreír de la industria, nadie le quiso volver a contratar en Hollywood, e incluso se plantearon matar a Ethan Hunt en la cuarta parte de 'Misión Imposible' para cambiarle por Jeremy Renner. Parece una locura dicho ahora, pero este era el ambiente en el momento.

Ahora sabemos que Cruise supo tomar el camino del héroe de acción y el maverick que se atreve con los números imposibles: solo jugándose la vida consiguió que el público le perdonara. Pero, con todo el peso de la sociedad y Hollywood sobre sus hombros, lo único que se le ocurrió en primer lugar fue parodiarse a sí mismo: así es como acabó interpretando a Grossman en 'Tropic Thunder', un productor de cine calvo, gordo y antipático que venía a ser la antítesis de todo lo que había hecho hasta ese momento. Funcionó, y puso la primera piedra para que el mundo del cine volviera a quererle. El via crucis particular de Tom acabaría el 16 de diciembre de 2011, cuando 'Protocolo Fantasma' hizo 694 millones de dólares en taquilla y demostró que seguía siendo una estrella.

Han pasado 14 años desde aquel estreno y Cruise ha sabido volver a poner en orden su vida gracias a un buen ejercicio de prensa (no ha vuelto a hablar de la cienciología ni de sus amores desde entonces) y una imagen de loco por el cine que haría lo que fuera por agradar al público. Y así, la figura de Les Grosman cobra, de pronto, una nueva luz: ya no es una parodia de sí mismo, sino un camino hacia quién podría haber sido. Christopher McQuarrie, su gran amigo y socio, le entiende perfectamente, y ambos están, aparentemente, hablando de su posible retorno.

"Las conversaciones que hemos tenido sobre Les Grosman son la hostia de divertidas. Hablamos sobre él, tenemos conversaciones muy serias sobre ello, y cómo sería mejor hacerlo. Al final todo se basa en qué es ese personaje", le ha contado al podcast Happy Sad Confused. No es la primera vez que oímos hablar del retorno de Grossman (en su día se habló de una película solo para él), pero sí puede que esté más cerca que nunca de hacerse tras el éxito de 'The Studio' y la necesidad imperiosa que Cruise se escape de Ethan Hunt para no acabar encasillado.

Bien es cierto que el actor ahora tiene tal cantidad de proyectos esperando que aventurarse a decir cuál será el siguiente es imposible: ahora mismo hay una montaña de guiones más en su mesa. A la película que ya ha rodado con Iñárritu se suman un buen puñado de proyectos con "McQ" (así es como le llama) y Doug Liman, entre los que se encuentran 'Días de Trueno 2', 'Top Gun 3', 'Al filo de mañana 2' o la famosa película en colaboración con SpaceX que se rodaría en el espacio. Y todo ello sin tener en cuenta los proyectos donde quiera ir picando aqui y allá. Vamos, que no os sentéis a esperar el retorno de Les Grosman, por mucho que McQuarrie haga un guiño a los fans: hay tanto por hacer que es la última de las preocupaciones de Cruise.

Aunque, si me preguntan, un cameo en 'The Studio' sería increíble. Si han conseguido a Ted Sarandos y Martin Scorsese, ¿por qué no? Ese mítico bailecito no puede quedarse solo en 'Tropic Thunder'.

