La estrella que hace el cameo más increíble de 'Deadpool 2' recibió casi 1.000 dólares y un café

Un café y casi 1.000 dólares. Eso es lo que recibió la estrella del cine que hace la cameo más increíble de 'Deadpool 2'. La película está triunfando en taquilla así que muchos fans ya la habrán visto pero como acaba de llegar a las carteleras vamos a tomar precauciones y considerar la sorpresa como un SPOILER. No sigas leyendo si todavía no has visto 'Deadpool 2'...

Sin duda, una de las mejores bromas de la secuela es el personaje de Vanisher. Todo lo que ocurre con el X-Force es hilarante pero lo de Vanisher en particular me parece genial. Cuando Wade Wilson (Ryan Reynolds) y Weasel (T.J. Miller) realizan un casting para elegir a los miembros del equipo de Deadpool, se encuentran con una serie de personajes de lo más peculiares. En teoría, Vanisher es un hombre invisible.

Pero no habla ni hace nada para que sepamos que está ahí por lo que cabe pensar que realmente no hay nadie. Más tarde, cuando el X-Force está en el avión, vemos que hay un asiento vacío con una mochila; se supone que Vanisher está ahí sentado. Deadpool coge la mochila y la lanza al vacío, y hay un plano de la mochila volando por los aires. Parece que ésa es la broma, un personaje invisible que realmente no existe... pero no: en el momento de su inesperada muerte vemos fugazmente a Brad Pitt.

Los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick han aclarado que Pitt aceptó enseguida la oferta del cameo y cobró el sueldo mínimo establecido por el sindicato. Indiewire informa que el rodaje tuvo lugar entre junio y octubre de 2017 por lo que la estrella cobró entre 933 y 956 dólares (el gremio aprobó un ligero aumento de la cantidad en julio del año pasado). En todo caso, Pitt recibió menos de 1.000$ por el trabajo.

Lo más llamativo de la noticia es que el actor también pidió como condición una taza de café. Con unas instrucciones muy concretas. Así lo cuenta Reese:

"Lo rodamos en una media hora. Fue toda una producción. Estaba todo el equipo para ese tiempo. Brad aceptó acerlo por el mínimo, más una taza de café. Y luego se puso realmente específico sobre el café. Dijo: 'Tiene que ser exactamente este café del Starbucks y, Ryan, quiero que tú me lo entregues'. Se lo conseguimos. Ryan fue y se lo dio. Fue muy divertido porque [Brad Pitt] se olvidó de haberlo pedido."

Es probable que la reacción se debiese a que Pitt sólo estaba bromeando con Reynolds cuando realizó esa petición. Por suerte para ellos era algo fácil... Antes de conocerse este cameo secreto, Brad Pitt ya estuvo vinculado a 'Deadpool 2'. Como puedes ver en la imagen de abajo (perteneciente a diseños conceptuales filtrados) el actor fue usado como referencia para mostrar cómo iba a quedar el aspecto de Cable antes de fichar a Josh Brolin: