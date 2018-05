'Deadpool 2' acaba con la racha de 'Vengadores: Infinity War' en taquilla

Como era de esperar, 'Deadpool 2' ha destronado a 'Vengadores: Infinity War' en taquilla. Después de tres semanas en lo más alto del ranking, la última película de Marvel Studios ha cedido el trono a la segunda aventura del mercenario bocazas interpretado por Ryan Reynolds. Curiosamente, ambas películas cuentan con Josh Brolin entre sus protagonistas.

'Deadpool 2' recaudó 125 millones de dólares en Estados Unidos y 176 en el resto del mundo; el segundo dato supone un nuevo récord para 20th Century Fox al superar los 174M$ que hizo 'X-Men: Días del futuro pasado' en 2014. Por tanto, la cifra global de 'Deadpool 2' tras su primer fin de semana en cartelera es de 301 millones, 27 más que la original (estrenada en 2016). En España hizo 3,1 millones de euros, algo menos que la primera (3,5€).

La única noticia que podría considerarla "mala" para los responsables de 'Deadpool 2' es que no ha roto tantos récords como se esperaba. Lo más llamativo es que no ha superado el estreno de la primera parte en EE.UU. 'Deadpool' hizo 132 millones, todavía hoy el mejor estreno de un film clasificado "R" (para adultos). No obstante, 'Deadpool 2' sí logró el récord de mayor recaudación en el primer día en cines para una película "R": cosechó 53,3 millones.

De este modo, 'Deadpool 2' se sitúa en el 2º lugar de los mejores estrenos de Fox, un resultado increíble si tenemos en cuenta que hace unos años el estudio no confiaba en el proyecto liderado por Reynolds; 'Deadpool' tuvo un presupuesto de solamente 58M$ porque temían que fuera un fracaso. La secuela costó el doble y ahora Deadpool se ha consolidado como el "superhéroe" más popular y taquillero de Fox.

Por otro lado, 'Vengadores: Infinity War' sigue sumando millones a su espectacular recaudación y con 1.813 millones ya es la 4ª película más taquillera de la historia. El siguiente escalón que tiene por delante son los 2.068M$ que logró 'Star Wars: El despertar de la fuerza'.