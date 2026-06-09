Esta película es tan arriesgada como introspectiva y aborda un tema bastante polémico con un enfoque inesperado

Tras su paso por la Semana de la Crítica de Cannes, 'Kika' acaba de aterrizar en streaming y podría decirse que es una de las propuestas más singulares del cine de autor reciente. Dirigida por Alexe Poukine, la película aborda temas como la precariedad económica, la supervivencia y los límites personales a través de una historia que evita los juicios facilones.

Lejos de caer en el sensacionalismo, la cineasta construye un retrato complejo de una mujer obligada a tomar decisiones difíciles para salir adelante, explorando cómo la precariedad pueden transformar la identidad y abrir espacios inesperados.

Supervivencia y reinvención

En el centro de la película está Kika, una mujer que en una situación límite que intenta recuperar el control de su vida en un entorno marcado por la precariedad económica. La película observa ese proceso como un viaje de autodescubrimiento, donde cada decisión implica negociar constantemente con sus propios límites.

Uno de los aspectos más llamativos que tiene el filme es que nunca condena ni idealiza las decisiones de su protagonista. Es preferible mostrar cómo Kika intenta encontrar espacios de libertad dentro de un sistema que convierte prácticamente todo en una mercancía, incluido su propio cuerpo y su tiempo.

Además, la película incluye algunas escenas muy incómodas y reveladoras, que se utilizan para reflexionar sobre las dinámicas de poder que se establecen entre los que ofrecen un servicio y aquellos que lo consumen. A través de un humor negro muy medido, la historia plantea preguntas sobre el valor, el consentimiento y los límites de las relaciones.

Por otro lado, la fotografía de Colin Lévêque evita el voyeurismo y se concentra en las consecuencias emocionales que tienen las decisiones de los personajes. La cámara se detiene en momentos de vergüenza, alivio o desconcierto, construyendo un retrato que resulta al mismo tiempo cercano y también muy inquietante.

Y no me puedo olvidar de la maravillosa interpretación de Manon Clavel, que destaca gracias al enfoque compasivo de la directora. Todos estos ingredientes hacen que 'Kika' destaque como una propuesta que aborde una perspectiva poco habitual. Más que una película sobre el trabajo sexual, se presenta como una reflexión sobre la dignidad, la resiliencia y las zonas grises de la experiencia humana.

La tenéis en Movistar Plus.

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