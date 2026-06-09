La temporada 3 de 'Blue Lock' desvela su primer vistazo justo a tiempo para el Mundial. Aún así, el anime de fútbol tiene una complicada tarea por delante

En unos días arranca el Mundial 2026, así que parece el momento perfecto para que 'Blue Lock', que extendió sus alas en medio del Mundial de Qatar, reviva para dar una alegría a sus fans. Por desgracia, aún nos toca esperar un poco más antes de que llegue la tercera temporada de la serie, pero mientras tanto sus creadores nos han dejado un primerísimo adelanto.

Nueva etapa, nuevos rivales

Ya sabemos que la tercera temporada de 'Blue Lock' está en marcha, aunque a estas alturas todo parece indicar que aún se hará de rogar hasta 2027. Aunque mientras ya vamos teniendo más detalles, como que los nuevos capítulos llegarán con el nombre 'Blue Lock: Neo Egoist League'.

La segunda temporada de la serie se centraba en el Arco U-20, en el que Isagi Yoichi y el resto del programa Blue Lock se enfrentaban a la selección japonesa U-20. Ahora bien, esto era solo la primera fase de un plan mayor: ahora toca enfrentarse a otras selecciones con jugadores de Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia para poner a prueba a los japoneses. Así que la Liga Neo Egoista promete traer nuevos desafíos para 'Blue Lock', dentro y fuera de la pantalla.

Y es que 'Blue Lock' tiene una tarea importante por delante: conquistar a los fans desencantados. La segunda temporada fue muy sonada por los motivos equivocados, ya que hubo un bajón tremendo en la animación e incluso varios animadores cargaron contra los productores por los recortes. Una temporada que más que un buen sabor de boca nos terminó dejando polémicas casi cada semana.

Han pasado dos años desde entonces, así que esperemos que 8-Bit se haya tomado su tiempo con la planificación de la nueva temporada y hayan aprendido de sus errores. Especialmente ahora que 'Blue Lock' sigue demostrando que es una franquicia muy viva: no solo tiene una película en acción real en marcha para este mismo verano, es que la selección japonesa también ha empezado su propio programa inspirado en el anime. Eso sí, sin torturas psicológicas por medio (esperemos).

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