Ari Aster desvela que ha escrito la precuela de una de sus películas más míticas, pero "nunca es el momento adecuado para rodarla"

Cuando 'Hereditary' se estrenó en 2018, un nuevo nombre entró de lleno en la historia del cine de terror moderno: Ari Aster. Su película era siniestra, sucia y espeluznante, y poco sabíamos que después doblaría su apuesta con 'Midsommar'. De un tiempo a esta parte, el director parece haber dejado el cine de género atrás para centrarse en películas más personales como 'Eddington' y en su labor como mero productor. Sin embargo, hay una idea que se quedó en el fondo del cajón y que igual merece la pena retomar.

Heredando 'Hereditary'

En una sesión de preguntas y respuestas con el público tras un pase de 'Hereditary' en el Teatro Egipcio de Los Angeles, tal como relata Gold Derby, Aster ha señalado que en su momento tenía pensado convertir la película en una saga: "Escribí una precuela de esto. Nunca parece ser el momento adecuado [para rodarla]. Es una precuela, no una secuela, así que no sé cómo sigue".

Durante la misma sesión, Aster explicó también por qué rechaza uno de los términos que se han unido a él desde el inicio de su carrera y, de hecho, se ha convertido en una de sus señas de identidad. "Odio el término 'terror elevado', especialmente porque es una especie de caja donde me metieron y con la que los fans del terror se ofendieron".

Además, Aster recuerda cómo estuvo a punto de dejarlo todo por culpa de haber elegido mal uno de los productores. De hecho, este iba a ser Danny DeVito, pero no consiguió el dinero suficiente para hacerlo, así que cayó en las manos de un productor anónimo (aunque a lo largo del tiempo hemos sabido que su nombre es Kevin Frakes) que se las hizo pasar canutas.

Estaba en las manos de un productor que era, ¿cómo decirlo? Lo peor. Tengo miedo de decir su nombre porque puede aparecer en mi vida. Fue una auténtica pesadilla: le entregué mi vida, le cedí la película. Me tenía comiendo de su mano. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida: terminar esta película e intentar protegerla, evitar que se echara todo al traste.

Por suerte, 'Hereditary' sobrevivió como una de las mayores obras maestras del terror moderno. ¿Quién sabe? Quizá después de haber dicho que hay una precuela escrita y de ver la reacción en redes, Aster crea que ya es el momento adecuado para rodarla. Nos haría perder la cabeza.

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