No sorprende en absoluto que Ari Aster sea productor de ‘Bugonia’, siendo la versión en ciencia ficción de ‘Eddington’. Pero Yorgos Lanthimos consigue ir más lejos

Tomar encargos está infravalorado, gracias a la concepción general de que los cineastas autorales no tienen ocasión de desarrollar su voz e inquietudes si están trabajando con material ajeno. Yorgos Lanthimos ha demostrado nuevamente cómo se puede mantener esa consistencia, ya sea con guiones propios o con los que le llegan, e incluso con proyectos avanzados antes de su participación.

‘Bugonia’ empezó con Ari Aster acercándose la idea de adaptar la película coreana ‘Salvar el planeta Tierra’, conectando con el guionista Will Tracy para ello. Conforme fue avanzando el desarrollo, Aster dedicó principalmente sus esfuerzos a ‘Eddington’, quedándose como productor de este remake que luego hizo llegar a un Lanthimos que claramente conectó con las ideas marcianas y existencialistas del proyecto. Unas que dialogan justo con la última película dirigida por su productor.

En ‘Bugonia’ un par de primos descontentos con su situación de abandono y precariedad deciden secuestrar a una poderosa presidenta de una compañía de influencia global. El motivo es la sospecha de que esta ejecutiva sea realmente una alienígena de otro planeta que quiere conquistar el nuestro a través del control de la población mediante comercialización de medicamentos o dominio de la tecnología.

Así, desde la tensión del secuestro y el absurdo de lo rudimentario de sus métodos o las ideas que promulgan, la película entra en las teorías de la conspiración extendidas entre una serie de hombres jóvenes desorientados y enfadados, que se radicalizan a través de introducirse cada vez más en unas cámaras de eco fabricadas por algoritmos pensados en explotar sus interacciones. En el proceso, también se retratan las perniciosas artes de las clases empresariales adineradas, con su dominio de clase impuesto y sostenido a través de un uso medido del lenguaje dirigido hacia subalternos.

‘Bugonia’ y las cámaras de eco que llevan a la destrucción

A partir de aquí spoilers tanto de ‘Eddington’ como de ‘Bugonia’

Son ideas que también están en el discurso de ‘Eddington’, aunque el batiburrillo de ocurrencias de Aster le lleve a intentar ridiculizar posiciones, incluyendo en la medida de posible los extremos del espectro político. De toda la polarización, al final, sale principalmente beneficiado un sistema que puede ejercer de depredador de áreas pequeñas y poblaciones modestas para explotarlas. Su desparrame de conceptos busca ser una película muy relevante en el momento, aunque su sentido del humor falle para ello.

Pero Lanthimos consigue llevar a término mejor esas ambiciones, optando por no salirse nunca de las limitaciones del espacio y la acción que imponen la historia. En lugar de tirar de caricaturas para exponer el desquicie generalizado, ‘Bugonia’ personaliza y en parte profundiza en la naturaleza rota del conspiranoico extremista, llevado a interesantes terrenos de dolor y desesperanza a través de un Jesse Plemons fantástico.

No es que la película renuncie al ridículo al absurdo, pero el griego es más capaz de sostener la inquietud que también vicia el ambiente de la situación. Consigue sostener menos la ambigüedad ante la identidad del personaje del CEO interpretado por Emma Stone, aunque consigue trazarlo igualmente como alguien con habilidades infames para manipular a través del diálogo con sus captores.

La película consigue salirse con la suya en su manera de señalar con el dedo y hasta llevar todo a un extremo de fantasía y ciencia ficción sin que se le caiga todo el equipo. Y, más importante, que no dejemos de reconocer a estos personajes en nuestra realidad actual, algo que Aster no lograba con ‘Eddington’ en su afán de hacer las gracietas más provocadoras. Tanto esta como ‘Bugonia’ acaban llegando a conclusiones similares sobre cómo la falta de diálogo y el ensimismamiento en lugares extremos puede llevar a nuestra destrucción asegurada, pero es la de Lanthimos la que es capaz de dejarte con mal cuerpo aunque también con una sonrisa idiota en la cara.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia