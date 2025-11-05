Hoy en streaming, la disparatada película que inspiró a 'Bugonia'. Un delirio coreano que mezcla ciencia ficción y comedia negra con mucha audacia

Antes de que el cine surcoreano se volviera sinónimo de prestigio internacional, con nombres como Bong Joon-ho o Park Chan-wook dominando el circuito de festivales, 'Salvar el planeta Tierra' ('Save the Green Planet!') ya era una joya excéntrica que demostraba hasta dónde podía llegar la imaginación del cine asiático. Estrenada en 2003 y convertida en un título de culto, la película de Jang Joon-hwan mezcla comedia negra, paranoia conspiranoica y tragedia emocional con un equilibrio que roza lo imposible.

Lo que comienza como una historia absurda -un joven que secuestra a un empresario porque cree que es un extraterrestre infiltrado entre los humanos- se transforma en una montaña rusa de emociones, donde el terror, la compasión y la locura se confunden hasta volverse indistinguibles. Su rareza formal y emocional la ha convertido en un referente de culto, y sigue sorprendiendo lo fresca, imprevisible y profundamente humana que resulta más de veinte años después. Y además ha servido de inspiración para 'Bugonia', el nuevo filme de Yorgos Lanthimos.

Una mezcla imposible de géneros que funciona

Parte de la genialidad de 'Salvar el planeta Tierra' está en cómo logra sostener una historia tan desquiciada sin caer en el disparate gratuito. Su protagonista, Lee (Shin Ha-kyun), vive obsesionado con una conspiración alienígena y cree haber encontrado la prueba definitiva en el ejecutivo de una farmacéutica, a quien secuestra convencido de que pertenece a la raza alienígena que controla el planeta.

Lo que podría haber sido un simple ejercicio de humor grotesco se convierte, gracias al tono y a la puesta en escena de Jang, en una tragedia casi íntima sobre la soledad, la desesperación y la necesidad de encontrar sentido en un mundo indiferente.

A diferencia de otras tantas películas que incluyen tortura o que hablan de la venganza, 'Salvar el planeta Tierra' evita recrearse en la violencia gratuita -las escenas más duras ocurren fuera de plano o se insinúan lo justo para incomodar-. Jang entiende que el horror psicológico es más poderoso cuando se deja espacio a la imaginación del espectador. Ese equilibrio entre el humor, el drama y el absurdo convierte a la película en una experiencia que desconcierta y fascina a partes iguales.

Otro de sus grandes méritos es su capacidad para cambiar de tono sin que se note el salto: en un momento parece una comedia romántica y al siguiente, un thriller policial o una fábula de ciencia ficción. El resultado es un collage cinematográfico donde todo convive con naturalidad. No hay rupturas ni artificios, simplemente fluye, como si lo delirante fuera la forma natural de contar la historia.

Esa falta de autoconciencia hace que 'Salvar el planeta Tierra' sea honesta y libre, incluso cuando roza el disparate total. Y ahí radica su encanto. No busca ser irónica ni moderna, sino contar su historia de forma convincente. La tenéis en Movistar Plus+.

