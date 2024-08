Tres rocambolescas historias sobre la condición humana llegan a Disney+. La continuación más inesperada de ‘Pobres criaturas’ que pasó injustamente desapercibida

Uno realmente quiere que le vaya bien a los cineastas que admira, que puedan hacer con libertad obras que consideren ellos oportunas, aunque realmente satisfagan al personal. Eso algunos lo demuestran de manera extraña, no queriendo que les vaya excesivamente bien y más gente esté en su carro, quizá por el doble filo que supone el éxito.

No son pocos los casos de directores que se estancan en sus peores tendencias cuando de repente son aclamados por obras donde las exhiben. Empieza a crecer una distancia entre esos espectadores y un cineasta que no se ha visto en otra. Algunos podían tener miedo de que fuera el caso de Yorgos Lanthimos, pero se ha encargado de disiparlo con ‘Kinds of Kindness’.

Cuánta amabilidad

Su última película, la segunda de este año junto con ‘Pobres criaturas’ (estrenada en España en enero), es un interesante retorno a sus raíces en el cine griego aunque con mayor presupuesto y estrellas, elaborando tres historias cargadas de humor negro y misantropía. Emma Stone, Jesse Plemons y Willem Dafoe participan en estos tres relatos que ahora se pueden ver en streaming a través de Disney+.

En la primera de estas historias, un hombre de éxito decide tomar las riendas de su vida y no obedecer las directrices de su mentor, con consecuencias de las que rápidamente se arrepiente. En la segunda, la mujer de un hombre regresa a casa tras desaparecer en el mar durante una exploración, pero este empieza a sospechar que ella no es verdaderamente su esposa. En la última, dos miembros de una secta están decididos a encontrar a la figura divina que les fue prometida según su líder espiritual.

Tres dispares situaciones y personajes, aunque todos estén interpretados por los mismos actores caracterizados de la misma manera. Sin embargo, todas comparten el tono más macabro y perversamente divertido de un Lanthimos que busca hacer un gran tratado sobre la condición humana y su papel en la sociedad, concluyendo en que somos cachos de carne blandos y dependientes hasta el punto de la sumisión.

‘Kinds of Kindness’: carne blanda

Su forma de explorar la toxicidad no es precisamente políticamente correcta, pero está dispuesto a presionar teclas incómodas para llegar a entender estos impulsos tan extraños que llegamos a tener. Es un interesante retorno a trabajos como ‘Canino’ o incluso ‘Langosta’, previos a convertirse en objeto excéntrico de deseo para los Oscars con ‘La favorita’ y también ‘Pobres criaturas’.

No todas las historias funcionan en el mismo grado, aunque influye que estemos casi 3 horas observando historias que podrían llegar a ser películas por sí mismas de durar un poco más. Aún así, es una inesperada pero agradecida respuesta a ‘Pobres criaturas’, ofreciendo ideas mejor rematadas además de risas incómodas tras lo que fue una fantasía ligeramente decepcionante para algunos. Aquí vuelve a deleitarnos con la posibilidad de que la humanidad sea un estrepitoso fracaso, e igual viviríamos mejor si nos gobernasen los perros.

