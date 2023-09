26 películas tan raras y locas que te pueden volar la cabeza (pero nos encantan)

A veces, más que disfrutar de una historia que nos emocione más o menos, a uno le pide el cuerpo enfrentarse a una película que le desafíe y le estruje el estómago y el cerebro, ya sea al unísono o de forma individual. Cine que haga esto lo hay a paladas, pero a continuación os voy a proponer 26 títulos muy especiales que, por diferentes motivos —muy diferentes—, se han quedado grabados en mi mente gracias a su, digamos, "peculiaridad".

Desde maestros como Zulawski —no, no es 'La posesión'— y David Lynch, hasta a genios del surrealismo como Alejandro Jodorowsky, pasando por gente tan interesante como Harmony Korine, Panos Cosmatos o Ben Wheatly, en esta lista vais a encontrar un buen puñado de propuestas, algunas más normativas que otras, que puede que os hagan exclamar "¡¿Pero qué carajo?!" en más de una ocasión. Disfrutadlas con mesura y responsabilidad.

'Wrong' (2012)

Dirección: Quentin Dupieux

Reparto: Steve little, Arden Myrin, Jack Plotnick, William Fichtner, Eric Judor

Podría haber arrancado esta lista con cualquier película del inclasificable Quentin Dupieux, incluyendo su tremendo debut 'Nonfilm', pero un largo que empieza con un reloj que pasa de las 7:59 a las 7:60 bien merece encabezar un compendio como este. Comedia surrealista, perretes desaparecidos y trastornos identitarios en una joya para no todos los paladares.

'Trash Humpers' (2009)

Dirección: Harmony Korine

Reparto: Rachel Korine, Brian Kotzur, Travis Nicholson, Harmony Korine, Paul Booker

Hablar de cineastas trasgresores pasa por hacerlo irremediablemente por Harmony Korine, cuyas 'Kids' y 'Gummo' permanecen ancladas en mi mente muy a mi pesar. Pero hoy voy a desviarme de lo habitual para recomendar esta pieza demencial centrada en una banda de vándalos formada por ancianos que gustan, entre otras cosas, de masturbarse sobre basura. Ojo a su lectura política velada.

Disponible en Filmin

'La felicidad de los Katakuri' ('Katakuri-ke no kôfuku', 2001)

Dirección: Takashi Miike

Reparto: Kenji Sawada, Keiko Matsuzaka, Shinji Takeda, Yoshiyuki Morishita

Un clásico del cine japonés que bien podría tener media filmografía en esta selección es el bueno de Takashi Miike, cuyo año 2001 fue tan prolífico como delirante. Además de la salvaje 'Ichi the Killer', por aquél entonces estrenó esta majadería en clave musical con escenas claymation, terror, comedia negra como el carbón y algún que otro aspecto de guión tan turbio como cabría esperar.

'Visitor Q' ('Bizita Q', 2001)

Dirección: Takashi Miike

Reparto: Ken'ichio Endô, Fujiko, Shoko Nakahara, Shungiku Uchida

Como decía, 2001 fue un año de ensueño para el bueno de Takashi Miike. Además de la tronchante aventura de los Katakuris, el nipón firmó la que, probablemente, sea la película que más me ha revuelto el estómago de su filmografía; una 'Visitor Q' violentísima, gráfica sexualmente y con un surtido de depravaciones que llevan a un nuevo nivel el concepto de familia disfuncional.

'Kuso' (2017)

Dirección: Flying Lotus

Reparto: Byron Bowers, Hannibal Buress, Shane Carpenter, George Clinton

Flying Lotus es productor musical, Dj, rapero y cineasta responsable de una de las películas más repugnantes que he podido disfrutar —sí, disfrutar— durante los últimos años. 'Kuso' es un tortuoso mal viaje de ácido de 90 minutos dilatados hasta la extenuación que observar hipnotizado como si fuese una malsana lámpara de lava. ¿Contradictorio? Mucho. Pero así es 'Kuso'.

Disponible en Filmin

'The Greasy Strangler' (2016)

Dirección: Jim Hosking

Reparto: Michael St. Michaels, Sky Elobar, Elizabeth De Razzo, Gil Gex

Otra de esas muestras de cine que amas u odias es la disparatada 'The Greasy Strangler', producida nada más y nada menos que por el mismísimo Ben Wheatley —del que hablaremos más adelante—. Una hora y media de comedia de terror con un toquecito de gore y un rollito kitsch cinco tenedores que desesperará a unos mientras hará que otros lloren de risa a carcajadas. Bullshit artist!

'Symbol' ('Shinboru', 2009)

Dirección: Hitoshi Matsumoto

Reparto: Hitoshi Matsumoto, David Quintero, Lilian Tapia, Adriana Fricke

Si te gusta la cultura audiovisual japonesa, probablemente conozcas el tronchante programa televisivo 'Gaki No Tsukai' —si no lo haces, bucea por YouTube y disfruta—. Pues bien, una de sus estrellas, Hitoshi Matsumoto, dirigió en 2009 esta brillante cinta embotellada en la que un hombre se despierta en una habitación con un botón con forma de pene que, tras ser pulsado, desata un caos narrativo delicioso y 100% made in Japan.

Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

'Mandy' (2019)

Dirección: Panos Cosmatos

Reparto: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake

Puede que sea una de las propuestas más normativas de la lista, pero no podía pasar por alto la gran película de Nicolas Cage hasta la fecha. Panos Cosmatos dirige este maravilloso ejercicio en clave de terror y acción en el que la venganza, las sectas y las fuerzas infernales se unen dando forma a un cóctel audiovisual extremo y fascinante. Obra maestra moderna.

Disponible en Filmin y Movistar+

'Beyond the Black Rainbow' (2010)

Dirección: Panos Cosmatos

Reparto: Michael Rogers, Eva Bourne, Scott Hylands, Rondel Reynoldson

Antes de deleitarnos con su 'Mandy', el bueno de Panos debutó en el largometraje con esta hipnótica maravilla audiovisual de visionado algo farragoso para el espectador menos entrenado, pero que enamorará a todo aquél que abra su mente a la experiencia. Ciencia ficción, extraños centros de investigación y un diseño de producción de ensueño para un esencial indie del subgénero.

'Womb' (2010)

Dirección: Benedek Fliegauf

Reparto: Eva Green, Matt Smith, Tristan Christopher, Lesley Manville

Puede que 'Womb' sea uno de los títulos más convencionales a nivel formal y narrativo que veas por aquí, pero si algo me abofeteó y me dejó fascinado fue su premisa. Una muerte trágica, un amor roto, una clonación y uno de los romances más incómodos que se os puedan ocurrir en un par de horas para enmarcar; como las interpretaciones de Eva Green y Matt Smith. Genial.

'Kill List' (2011)

Dirección: Ben Wheatley

Reparto: Neil Maskell, MyAnna Buring, Michael Smiley, Harry Simpson

Antes hablaba de Ben Wheatley, y si bien su lisérgica 'A Field in England' cuadraría mejor con el contenido de esta lista, mi seleccionada ha sido su segundo largometraje. Un thriller con un gran componente de terror que te mantiene en vilo e indefenso desde sus primeros compases y que te sumerge en una experiencia sórdida, imprevisible, oscura y con un final tan antológico como, a priori, confuso. Pero ojo, que todo tiene sentido al final...

'Baskin' (2015)

Dirección: Can Evrenol

Reparto: Muharrem Bayrak, Mehmet Akif Budak, Fadik Bülbül, Mehmet Cerrahoglu

Imaginad el típico chiste de un trío entrando a un bar, pero protagonizado por John Carpenter, Clive Barker y H.P. Lovecraft. Apetece escucharlo, ¿eh? Pues bien, 'Baskin' no tiene ni pizca de gracia, pero aúna el espíritu de los tres maestros del terror en 97 minutos espeluznantes, violentísimos y con un imaginario icónico. Terror en clave turca que se mete bajo la piel e intenta abrirse paso al exterior a dentelladas.

'La casa lobo' ('The Wolf House', 2018)

Dirección: Joaquín Cociña, Cristóbal León

Reparto: Amalia Kassai, Rainer Krause

De Turquía viajamos hasta Chile, donde Joaquín Cociña y Cristóbal León parieron esta joya que puso los pelos de punta al mismísimo Ari Aster —que debería estar curado de espanto a estas alturas—. A través de un aterrador stop motion, el dúo de directores se inspira en la realidad para condensar entre cuatro paredes una historia sobre el trauma ideal para una sesión doble con la no menos fascinante 'Mad God' de Phil Tippett.

Disponible en Filmin

'Begotten' (1991)

Dirección: E. Elias Merhige

Reparto: Brian Salzberg, Donna Dempsey, Stephen Charles Barry

Vamos con un clásico entre los culturetas del terror experimental. Si tienes a un colega cinéfilo con aires pretenciosos, seguro que te ha dado la paliza alguna que otra vez con este título de culto filmado en un extremo blanco y negro que condensa en clave muy conceptual los varios mitos de la creación. Sus interpretaciones son tan variopintas como las reacciones que puede generar en el público que no esté preparado para su visionado.

'2024: Apocalipsis nuclear' ('A Boy and His Dog', 1975)

Dirección: L.Q. Jones

Reparto: Don Johnson, Susanne Benton, Jason Robards, Tim McIntire, Alvy Moore

Hemos visto representado el apocalipsis mil y una veces en el cine, pero muy pocas con la libertad, el genio y la sorna de la que hace gala 'A Boy and His Dog'. Un joven Don Johnson trata de sobrevivir al páramo post nuclear acompañado por el compañero menos esperado: un perro telépata con una mentalidad, digamos, controvertida. Carnaza de culto de esa que no deja indiferente.

Disponible en Filmin

'Asesinatos Anunciados' ('Screamplay', 1985)

Dirección: Rufus Butler Seder

Reparto: Rufus Butler Seder, Eugene Seder, Cheryl Hirshman, James McCann

El único largometraje dirigido por Rufus Butler Seder es una auténtica rareza que fue rescatada por la ilustre factoría Troma veinte años después de su lanzamiento original en una tirada limitada en DVD. Su propuesta narrativa con guionistas cuya obra se convierte en realidad no es nada nuevo, pero tiene suficiente descaro, oficio y buenas ideas como para merecer un hueco en este compendio.

Disponible en Filmin

'Ex Drummer' (2007)

Dirección: Koen Mortier

Reparto: Dries Vanhegen, Norman Baert, Sam Louwyck, Gunter Lamoot

El punk trascendió a la música y se convirtió en cine en esta genial película Belga protagonizada por el cuarteto más disfruncional que podáis llegar a imaginar. Caña melómana y un humor más que negrísimo se funden en poco más de hora y media que te hará plantearte qué clase de persona eres cada vez que te rías de alguna de las auténticas salvajadas que circulan en pantalla. Una rareza imposible, muy pero que muy real.

'El ángel exterminador' (1962)

Dirección: Luis Buñuel

Reparto: Silvia Pinal, Enrique Rambal, Jacqueline Andere, José Baviera

Llegados a este punto seguramente empecéis a estar algo nerviosos y llevándoos las manos a la cabeza ante algunas ausencias, pero tranquilos, que todo llega. Por supuesto, nuestro Luis Buñuel tenía que formar parte de la selección gracias a su eterna 'El ángel exterminador', con la que el maestro unió surrealismo y discurso social en 90 minutos únicos e irrepetibles. Con permiso de 'Viridiana', su obra maestra.

Disponible en FlixOlé

'El muelle (La Jetée)' ('La Jetée', 1962)

Dirección: Chris Marker

Reparto: Hélène Chatelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux, André Heinrich

'12 monos' bien podría aparecer por estos lares, pero vamos a optar por el original que inspiró la célebre cinta de Terry Gilliam. Con 'La Jetée', el siempre brillante Chris Marker juega con el concepto de los viajes en el tiempo y el apocalipsis con un extraordinario collage de imágenes fijas. Una belleza formal con un poso emocional que saca los colores a su hermana mayor de 1995.

En Espinof: 'La Jetée', la impresionante obra de arte que dio origen a '12 Monos'

'Sobre el globo de plata' ('Na srebrnym globie', 1988)

Dirección: Andrzej Zulawski

Reparto: Andzrej Seweryn, Jerzy Trela, Grazyna Dylag, Waldermar Kownacki

¡Sí, Andrzej Zulawski aparece en la lista! ¡No, no lo hace con 'La posesión'! Apostar por la excepcional cinta de 1981 hubiese sido lo fácil; en su lugar, voy a dejar caer por aquí una de las épicas espaciales de ciencia ficción más fascinantes que puedan absorber nuestras retinas. Un ejercicio con un gran poso filosófico con un diseño de producción y una complejidad temática deslumbrantes.

Disponible en Filmin

'Una página de locura' ('Kurutta ippêji, 1926)

Dirección: Teinosuke Kinugasa

Reparto: Yoshie Nakagawa, Ayako Ijima, Misao Seki, Masuo Inoue

Vamos con una apuesta de lo más peculiar que nos invita a retroceder al Japón de 1926, año en el que se estrenó esta pesadilla muda en la que Teinosuke Kinugasa no necesita rótulo alguno para moldear una pesadilla expresionista ambientada en un siniestro sanatorio mental. Una joya a reivindicar oculta entre los grandes clásicos alemanes a los que no tiene nada que envidiar en forma o narrativa.

'Cabeza borradora' ('Eraserhead', 1977)

Dirección: David Lynch

Reparto: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeannie Bates

Prácticamente como si de una nieta perdida de 'Una página de locura' se tratase, al menos en términos formales, 'Cabeza borradora' nos sumerge en la perturbada psique de su protagonista en un debut, cuando menos, deslumbrante. David Lynch, como un hombre orquesta, dio forma a un título de culto que continúa inquietando como el primer día gracias a su lúcido imaginario y su asfixiante atmósfera. Nunca la paternidad dio tanto pavor.

En Espinof: David Lynch: 'Cabeza borradora', niños deformes y mentes grotescas

'La montaña sagrada' (1973)

Dirección: Alejandro Jodorowsky

Reparto: Alejandro Jodorowsky, Horácio Salinas, Zamira, Saunders, Juan Ferrara

No diga surrealismo, diga Alejandro Jodorowsky. Si bien esta entrada podría haber estado dedicada a su no menos impresionante 'El topo', la sátira en clave sci-fi que estrenó bajo el título de 'La montaña sagrada' posee un imaginario casi imposible que sorprende escena tras escena, y una lectura sociopolítica que sólo las mentes más privilegiadas pueden llegar a concebir. Imprescindible.

Disponible en Filmin

'Ebola Syndrome' ('Yi boh laai beng duk', 1996)

Dirección: Herman Yau

Reparto: Anthony Wong, Vincent Wan, Shing Fui-On, Marianne Chan

No hay nada como una película de la Categoría III para dejarte planchado en la butaca pensando "qué diantres acabo de ver". La selección de desmadres que nos brindó este cine extremo hongkonés es muy extensa, pero si he de "reivindicar" —nótese el entrecomillado— uno de sus retoños, ese es 'Ebola Syndrome'; un mejunje de gore, violencia explícita de todos los tipos imaginables, perversión y un sentido del humor poco menos —o poco más— que enfermo. Una joyita.

'Pink Flamingos' (1972)

Dirección: John Waters

Reparto: Divine, David Lochary, Mink Stole, Mary vivian Pearce, Danny Mills

No podemos hablar de perversión e inmundicia sin hablar de el entrañable John Waters y su incunable 'Pink Flamingos'. Una obra maestra del cine trash capitaneada por una Divine pletórica y reconvertida en clásico de culto que deja a 'Saló' en pañales —y con mucho más estilo que el largometraje de Pasolini—. La depravación convertida en arte; ni más, ni menos.

Disponible en Filmin

'Resolución' ('Resolution', 2012)

Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead

Reparto: Peter Ciella, Vinny Curran, Zahn McClarnon, Bill Oberst Jr.

Y, para terminar, una elección muy personal que, más que una película, es una fuente de inspiración. Con un presupuesto irrisorio, Justin Benson y Aaron Moorhead dieron forma a este pequeño milagro indie que terminó dando lugar a un pequeño universo redondeado en la genial 'El infinito' y que es capaz de retorcerte el cerebro con su juego metacinematográfico y su rico, pese a contenido, lore.

